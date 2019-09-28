Звезды на дне рождения бренда корейской косметики Nanoasia

19 сентября в караоке “Синематограф” бренд эксклюзивной корейской косметики Nanoasia устроил для своих звездных поклонниц и друзей настоящий праздник. Поводов для торжества было сразу три: день рождения самой марки, день рождения ее основательницы Киры Сорокиной и презентация новых продуктов, которые в течение нескольких лет разрабатывались в Южной Корее с использование инновационных технологий с учетом особенностей кожи российских женщин.

Все внимание было приковано к виновнице торжества и двум ее подругам, Эвелине Бледанс и Анфисе Чеховой, ведь именно они вдохновили Киру Сорокину на создание новых эффективных уходовых средств. Кремы для лица и зоны вокруг глаз MY CHE именинница посвятила Анфисе Чеховой, а крем-суфле EVA - Эвелине Бледанс, которая принимала активное участие в его создании: от состава средства до дизайна упаковки.

Обе звезды охотно рассказывали, как совсем недавно вместе с Кирой посетили лабораторию в Сеуле, где своими глазам увидели, как отбираются и синтезируются ингредиенты кремов, в каких условиях проходит рождение продукта. Они не только побывали на косметическом производстве, но и познакомились с корейской медициной, кухней, искусством, и даже примерили национальные наряды. С частичкой корейской культуры в тот вечер смогли познакомиться и другие гости праздника Nanoasia. Знаменитости изучали новинки и любовались яркими выступлениями Ансамбля Корейского Танца.

Ведущая мероприятия Екатерина Одинцова подготовила для гостей интересный конкурс, участники которого смогли посоревноваться в том, кто лучше всего знает Киру и косметику Nanoasia. Звезды то и дело поднимали бокалы и произносили тосты за здоровье именинницы и процветание ее бренда, а также исполняли любимые песни. Кульминацией вечера стала презентация невероятно красивого торта от известного кондитера Рената Агзамова, после которой еще долго играла музыка и звучали теплые слова в адрес хозяйки торжества.

Мероприятие посетили: Ирина Хакамада, Екатерина Андреева, Митя Фомин, Лариса Гузеева, Екатерина Стриженова, Катерина Шпица, Лаура Джугелия, Эвелина Бледанс, Анфиса Чехова, Ирина Муромцева, Ая («Город 312»), Глафира Тарханова, Екатерина Одинцова, Анастасия Волочкова, Наталья Земцова, Ольга Машная, Мария Голубкина, Мария Лемешева, Анастасия Харитонова, Евгения Малахова, Яна Поплавская, Мария Бутырская, Мария Берсенева, Елена Николаева, Алиса Толкачева, Екатерина Владимирова, Татьяна Миловидова, Владимир и Мария Левкины, Олеся Бословяк, Наталья Фриске, Нина Шацкая.