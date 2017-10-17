Звезды на открытии Pop-up Store Yves Salomon

14 октября 2017 года в Москве в ЦУМе состоялся семейный коктейль, посвященный открытию pop-up пространства Yves Salomon. В программе мероприятия были развлечения для всей семьи, игристое, прохладительные напитки и dj-set от Дарьи Малыгиной. Среди гостей были замечены Мария Кравцова, Юлиана Караулова, Лаура Джугелия, Наталья Бардо, Дарья Чаруша, Тамуна Циклаури, Лукерья Ильяшенко и Михаил Друян.

Pop-up пространство Yves Salomon работает с 12 октября и находится на первом этаже ЦУМа напротив центрального входа с Кузнецкого моста. На территории представлены последние коллекции французского мехового бренда, а также установлена уникальная инсталляция в виде панно из натурального меха.

Знаменитые парки Yves Salomon подойдут для как для детей, так и для их родителей. Новая осенняя коллекция Yves Salomon ARMY вдохновлена духом 90х и стилем милитари.

В линии есть как облегающие, так и оверсайз-вещи. Благородный синий, тыквенно-оранжевый и ярко-желтый лаконично разбавляют классический хаки. Разноцветные звезды и девиз «forever & ever» появляются на изнанке самых практичных вещей: можно носить их по-разному в зависимости от настроения.

Военные петлицы становятся остромодной деталью, а затейливый орнамент украшает парки. Нестандартная форма камуфляжного принта c потертыми заплатками из меха и парусины придает вещам из коллекции ARMY особый шик.

Каждая вещь в коллекции выполнена в смешанной технике с использованием различных тканей, таких как деним, парусина, водоустойчивый хлопок и овечья шерсть. Отделка соболем превращает парку в настоящий объект желания.

Pop-up пространство просуществует в ЦУМе в течение двух недель. В рамках торжественного открытия каждый покупатель получит небольшой подарок от французского мехового бренда.