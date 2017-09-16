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Звезды поздравили "Снежную Королеву" и примерили новинки нового сезона

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  • 16 Сентября 201700:25

Поздравить «Снежную Королеву» с днем рождения приехали актрисы Алика Смехова, Екатерина Волкова, Анна Чурина, Дарья Повереннова, звезды балета Антон Овчаренко и Анна Тихомирова, дизайнер Маша Цигаль, бизнес-леди Екатерина Одинцова, фэшн-блогеры Софи Елисеева и Татьяна Васильева и многие другие.

Шампанское, капкейки и модный dj set создавали весёлую атмосферу настоящего праздника. Профессиональные  визажисты и стилисты делали модный макияж и укладки согласно главным трендам сезона, а фотографы были готовы запечатлеть результат в роскошной фотозоне, которая представляла собой огромную трехметровую стену из цветов и воздушных шаров. Выбрать самые актуальные и модные обновки, на которые по случаю девятнадцатилетия действовала скидка до 19%,  гостям помогали лучшие стилисты города Москвы.

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