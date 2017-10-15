Звезды рекомендуют стиль FARFELLO для юных модников

Известные гости – Ольга Кабо, Анна Тихомирова, Лариса Вербицкая, Ольга Жук и Наталия Лесниковская познакомились с детскими лицензионными версиями любимых всеми автомобилей и комфортными для городского использования колясками от производителя. Все модели отличаются максимальной комплектацией: встроен mp3 плеер, горят фары, во время езды включаются характерные звуковые и визуальные эффекты. Гибкий клиренс позволяет ездить не только по ровным дорожкам, но и по газонам.

Коляски же имеют не стандартный корпус рамы, которая в свою очередь оснащена дополнительной амортизаций и изготовлена из высококачественных сплавов, обеспечивающих -минимальный вес и достаточную прочность конструкции.

- Я рада, что сейчас появились качественные российские производители для удобства, комфорта и для жизни можно найти талантливых людей с серьезно к своей работе. Сегодня я увидела, что у нас есть все возможности и инструменты, сделать жизнь детей счастливой и интересно, при этом проводить время с ними вместе. Сегодня мы выбрали для моего сыночка новый автомобиль ауди, и это хорошая альтернатива гаджетам. Нет ничего лучше, всей семьей собраться на прогулке, когда ребенок едет на своем каре, а родители за ним бегом – комментирует Ольга Кабо, актриса театра и кино, певица, заслуженная артистка России.

Некоторые авто были представлены и в проекте «CJF. Детский подиум» при участии модельного агентства Top Secret Kids под руководством его владелицы и ведущего режиссёра многих взрослых и детских фешн показов. В дефиле на детском подиуме свои коллекции продемонстрировали компании Reima, Gakkard, «Арктилайн», «Золотой гусь», «Парижская коммуна», «Стильняшка», Nikastyle, Breeze girls & boys, «Маленькая леди», Fleur de vie, «Фантазеры».

- У нас есть наши ценители, и мы отличаемся тем, что мы привозим именно лицензионные электрокары, при этом обеспечивая конкурентно способные цены. Сейчас наши машины представлены на модном показе CJF 2017 и уже приобрели там новых поклонников- комментирует коммерческий директор компании Татьяна Голотина.

Подарки для звёздных гостей были предоставлены друзьями компании FARFELLO: ГК РОЛЬФ, Armand Basi, Gala Dance, Natura Siberica, Kanry Event.

Лично от FARFELLO известные мамы получили возможность выбрать любой понравившийся товар. Так, например, в детский гараж сына актрисы Ольги Кабо приедет новенький электромобиль Audi Q7.