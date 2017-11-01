Звезды шоу-бизнеса зажгли на итальянской вечеринке

В очередной раз светский бомонд собрался в ресторане La Provincia, чтобы на один вечер перенестись из промозглой Москвы в знакомое очарование солнечной Италии. Гостями вечера стали: Ирина Гринева, Любовь Толкалина, Екатерина Одинцова, Светлана Мастеркова, Анастасия Макеева, Александр Белов, Ольга Зайцева, Светлана Королева, Ирина Лачина, Ирина Медведева, Алиса Толкачева, Константин и Ольга Андрикопулос, Поля Полякова.

Гости делились приятными воспоминаниями о своих путешествиях по Италии, а также рассказали, в каких еще точках земного шара мечтают побывать. Так, Ольга Зайцева рассказала про свое любимое место в Италии под названием «земляничное озеро»: «Я объездила всю Италию. Мне очень нравится Рим. Рим – это вечный город, наравне с Иерусалимом, это два города в мире, в которых сразу чувствуется многовековая история. Рядом с Римом есть местечко, которое я обожаю - Lago Nemi (земляничное озеро), берега которого усыпаны земляникой. Рядом находится маленький городок, в котором абсолютно все делают из земляники, даже чуть ли не колбасу, миллион разных видов земляничного варенья и десертов. Потрясающее место, всем очень рекомендую!»

Светлана Мастеркова: «Я очень хочу попасть в Венецию! Это заветная мечта для меня, и я могу осуществить ее в любой момент. Я могу сесть в самолет и улететь туда, но тогда не сбудется вторая часть моей мечты: я хочу первый раз попасть в Венецию с дорогим и любимым человеком. Для меня это самый романтичный город в мире! В Венеции уже побывали все мои друзья, моя мама, моя дочка, но у меня есть принцип – первые шаги по Венеции я сделаю только с любимым!»

Алиса Толкачева: «Я много раз была в Италии, но до сих пор не побывала на вулкане Этна, и в маленьких городках вокруг него. Вроде как вполне выполнимая цель, но я все не могу туда добраться, но побывать, почему-то, очень хочу. Хочется посмотреть на вулканический пейзаж - это очень необычно выглядит! Я видела его на фотографиях и это очень красиво. По сути, это легкая застывшая вулканическая пена, которую хочется потрогать и сделать красивые фотографии. Хотела бы посетить Помпеи, изучить раскопки. Италия – это вообще один сплошной музей, и природный, и архитектурный!»

Но, как говорится, не одной Италией мир полнится и путешествия по миру то, о чем мечтает каждый. Казалось бы, звездам шоу-бизнеса утолить жажду путешествий куда проще. Но, оказывается, и у звезд еще остались неосуществленные мечты.

Анастасия Макеева: «Я очень хочу побывать в Австралии. До сих пор не была, уж очень далеко лететь, почти сутки, да еще и с двумя пересадками. Прямых рейсов просто не существует и самолетам приходится садиться на дозаправку. Самое удивительное, что я была сейчас на кинофестивале в Братиславе с Кареном Шахназаровым, где я представляла картину «Анна Каренина» И Карен мне сказал, что есть возможность поехать на три фестиваля в Австралии в три разных города. «Поедешь? Могу или тебе отдать или отправить Боярскую и Матвеева», - спросил он. Я сразу согласилась, мне звонят и называют даты с 4 по 11 ноября и тут мне стало совсем грустно. Я поняла, что снова мне не попасть в Австралию, потому что 9 и 10 ноября у меня выпускаются спектакли в «Театре Русской песни» Надежды Бабкиной. Я вновь буду служить искусству и не увижу кенгуру, хотя мне очень хотелось. В Австралии вообще очень крутая экология и природа, интересный животный мир».

Любовь Толкалина: «Для меня Лондон - это лучшее место на земле, да и вообще, вся Англия - это страна Ангелов. Я прямо впадаю в восторг, когда на границе слышу «Welcome to UnIted Kingdom». Потом я бегу по траволатору и записываю приветственное видео Англии. В Лондоне у меня живет очень много друзей, и я очень хорошо знаю этот город. Я бываю в нем по два раза в месяц! Хотя я люблю и Петербург, у меня там друзья, работа. Пару раз в год я бываю на Байкале – регион, где, как говорили, царь далеко, а Бог высоко. Там живут люди, подобных которым нигде не встретишь. Настоящие сибиряки никогда не предают! Триста рек втекает, одна вытекает, это магическое место. Я мечтаю проехать на лошадях от Иркутска до Бурятии. А вот в Италии я до сих пор не была во Флоренции, как-то меня Бог уводит оттуда, но я люблю Верону и озеро Кома».

Обсудили гости и мировую тенденцию, когда все большее количество людей переезжают из суетливых мегаполисов в пригороды. В последние годы для Москвы это тоже не редкость. Кто-то и вовсе мечтает о собственном домике в итальянской провинции: жизнь здесь ассоциируется с чистой экологией и качественными продуктами. Именно из провинции вышла высокая кухня Италии, покорившая весь мир.

Если домик на итальянском побережье пока остается для вас несбыточной мечтой, отправляйтесь в ресторан La Provincia – уютный уголок Италии в Москве, в котором шеф-повар предложит вам превосходные блюда кухни итальянского юга в сопровождении лучших вин. Прочувствуйте на себе всю прелесть и вкус, в прямом смысле этого слова, жизни в Италии.

К слову, для вечеринки нашелся еще один повод - день рождения Светланы Пырескиной, директора по работе с VIP-клиентами в агентстве Екатерины Одинцовой PR TREND

«Хочу быть первой, кто поздравит с Днем Рождения мою верную и надежную, оптимистичную и трудолюбивую, искреннюю и справедливую Светлану. Много лет назад мы познакомились в редакции журнала, где я работала главным редактором. Теперь это сотрудник номер один в агентстве PR TREND, которое с тех пор заметно повзрослело, а Светлана все такая же юная, задорная и полна позитива», - призналась Екатерина Одинцова.

К поздравлениям присоединились и другие звездные гости, которые давно не только плотно сотрудничают с агентством, но и дружат с именинницей.