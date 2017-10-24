Звезды спели в караоке на открытии нового клуба «FORTEПЬЯНО»!

фото:Артем Никифоров.

20 октября состоялось знаковое Событие осени - в самом центре Москвы при поддержке телеканала «Fashion TV» прошло открытие нового караоке клуба «FORTEПЬЯНО»!

Самые стильные и поющие медийные персоны приехали поздравить заведение и, конечно же, исполнить в караоке любимые песни. Игорь Гуляев, Саша Санта (финалист Новой Волны 2017), стилист Макс Гор, телеведущая Дарья Пынзарь, команда КВН «Уездный город», певец Mishel Dar, телеведущий Vj Арчи, телеведущая Катя Гусева, певица Sasha Project, дизайнер Андрей Понаморев, группа «Стрелки», Андрей Шалахов (FashionTV), бизнесвумен Юлия Корелина, Паша Соколов (экс-солист группы «На-На»), Алиса Данелия (финалистка Новой Волны), певица Ольга Жарова, дизайнер Сергей Поляков, певец Дмитрий Нестеров, Роман Огнев устроили настоящие музыкальные батлы в исполнении нетленных хитов, дополненные зажигательными танцами.

Так же всех гостей приятно удивил мини мюзикл «Grammydance» от творческой команды «FORTEПЬЯНО» и шоу группы Кабаре «Le Rouge». Впервые, нонстопом в живом исполнении прозвучали самые популярные хиты 2000-х годов, получившие премию Grammy. Все это «пурпури» сопровождалось декорациями и выступлением костюмированного шоу балета.

Ведущие вечера команда КВН "Уездный город" зарядили публику невероятным позитивом с помощью шуток и скетчей. Разгоряченные гости отплясывали до утра под энергичный Djset от неповторимой Кати Гусевой!

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