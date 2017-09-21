Звезды тоже любят бижутерию

Прошедшая недавно выставка-ярмарка «Бижутерия от винтажа до наших дней» была посвящена одному из самых любимых всеми женщинами украшению – колье.

Под выставку колье отдали центральную площадку на Тишинке. В экспозицию вошли коллекционные, часто уникальные экземпляры, антикварные и этнические, статусные и авангардные, привезенные из далеких стран или созданные знаменитыми дизайнерами – от исторического колье княжны Екатерины Чавчавадзе, роскошной классики от Chanel и Стенли Хаглера до эффектных фантазий голландки Инеке Отте и российского дуэта Ananas.

Отдельное место в осеннем "Параде колье" на Тишинке заняла коллекция украшений Людмилы Гурченко. представленная ее Музеем-мастерской. Как известно, Людмила Марковна обожала украшения, многие из них делала или дорабатывала своими руками, и одним из ее любимых аксессуаров были колье-чокеры. Посетители выставки получили возможность поближе рассмотреть эти произведения декоративного искусства и открыть для себя новые грани неповторимого стиля любимой актрисы.

Полюбоваться на парад именитых колье собралось множество известных персон. Можно сказать, они составили целую звездную плеяду на фоне сияния антикварных редкостей. Среди гостей были замечены: Актриса Клара Новикова, стилист и дизайнер Сергей Зверев, актрисы - Анна Терехова, Ева Авеева и Лукерья Ильяшенко; телеведущие - Татьяна Пушкина, Ольга Жук и Юлианна Шахова; певица Варвара, писатель Лариса Штейнман и многие другие.

Звездный во всех смыслах парад "Бижутерии от винтажа до наших дней" завершился. Но вслед за ней на Тишинке открылассь еще одна не менее яркая по своему блеску выставка-ярмарка "Блошиный рынок"

Посмотреть антикварные редкости можно с 21- 24 сентября в выставочном комплексе "Т-Модуль" на Тишинской площади, 1