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Артем Кузелев

Звезды в рекламе Dior Homme. Весна-лето, 2017

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  • 12 Января 201702:09
Сюжеты: Dior, Рекламные кампании, Весна-лето 2017

Новую мужскую коллекцию парижского дома теперь представляют Бой Джордж, A$AP Rocky, Реми Малек и другие знаменитости.

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  • Dior Homme. Весна-лето, 2017

Линия Dior Homme и раньше сотрудничала с известными персонами, ее коллекции в разное время представляли музыкант Оливер Сим и актер Роберт Паттинсон. Однако на этот раз творческий дуэт фотографа Вилли Вандерперре и креативного директора Криса Ван Аша сделал нечто небывалое.

Звездами рекламы весенне-летней коллекции мужской линии Dior стали такие нестандартные персоны, как рэпер A$AP Rocky, режиссер Ларри Кларк и музыкант Бой Джордж. Свой выбор Ван Аш объясняет тем, что хотел в кампании хотел передать свое восхищение культурой 1980-х, которая и вдохновила его на новую коллекцию.

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