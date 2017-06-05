Звезды встретили лето!

4 июня в ресторане Hills прошел грандиозный Drive day, посвященный началу летних каникул, спорту и активному образу жизни. Несмотря на погоду, было по-настоящему жарко!

Гости, среди которых были Анастасия Стоцкая с детьми, Дмитрий и Полина Дибровы с детьми, Екатерина Скулкина, Екатерина и Александр Стриженовы с дочкой Александрой, Алла Довлатова, Екатерина Шпица, Анастасия Меськова с сыном, Анна Цуканова-Котт с сыном, Алиса Гребенщикова, Екатерина Вуличенко, Наталья Лесниковская, Сергей Сафронов, Елена Борщева с детьми собрались, чтобы пообщаться, поделиться планами на лето и отдохнуть от будничной суеты в уютной атмосфере ресторана Hills. Праздничное настроение создал шоумен, телеведущий, Чемпион России по битбоксу Иван Траоре.

В летнем дворике, декорированным свежим ароматным сеном, желающие катались на гироскутерах, электросамокатах и картах CarWalk, учились танцевать сальсу под руководством преподавателей танцевальных клубов Galladance, наслаждались тайским массажем от салона ВайТай Крылатское и готовили освежающие летние напитки с шеф-поваром Антоном Клетаровым.

Пока взрослые всячески развлекались и дегустировали закуски от шефа, дети тоже не теряли времени даром - расписали футболки, сплели красивые венки, вдоволь наигрались и набегались в компании супергероев с аниматорами Oecreative group.

Поддержали мероприятие друзья и партнеры: парк-отель Porto Mare; клиника эстетической медицины и авторских методик омоложения Telo’s Beauty (www.telosbeauty.ru); лучшии традиции Vip отдыха AKKA Residence; Флотилия «Рэдиссон Ройал, Москва»; сеть фитнес-клубов N-ergo; Модный Дом Sofi Strokatto; премиум-средства по уходу за лицом и телом Egomania; французский бренд профессиональной техники для волос Babyliss; издательство Clever.