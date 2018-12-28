Звездые гости на открытие магазина русского дизайнера Натальи ДушеГрея

На торжественном открытие магазина "ДушеГрея" среди гостей можно было встретить актрис Ирину Алферову, Марию Порошину с дочерью Полиной Куценко, Анастасию Макееву, Яну Поплавскую, Ирину Лачину, Наталию Лесниковскую, Екатерину Директоренко, певицу Екатерину Семёнову, первую солистку Большого Театра Анну Тихомирову, продюсера Ларису Невинную и других персон.

Магазин очень уютный и необычный. Тут и расписанные сказочным лесом стены, и зеркало в деревянном наличнике, и одежда, с живущими на ней лисами, котами, енотами, городами и старинными орнаментами.

Бренд «Душегрея» известен в первую очередь своей интересной верхней одеждой, с акцентом на принты и дизайнерскую стежку. Минимум 3/4 года в России - холодно и серо, и задача бренда: сделать эту «серость» такой же желанной, как и яркое лето!

Откуда пришло название? От старинного слова «душегрея», которым на Руси называлась верхняя праздничная женская одежда. И в этом емком названии соединилась вся суть творчества Натальи Душегреи. Бренд «Душегрея» -это история про «душу» и «греть», про праздник.



Наталья Душегрея: «Открывая магазин, была задача создать «добрую сказку» на любимой Третьяковке. Здесь прошла моя юность, начинался творческий путь. Это место очень знаковое для меня лично и для нашего бренда.

Мы не шьем базовых, коммерческих, в общем понимании, вещей. Наша история – совсем о другом. Мы шьем одежду – с мощным посылом. Посылом к тому внутреннему ребенку, который живет в каждой девочке-женщине. Через одежду мы говорим о любви, о нежности, о мечте, о путешествиях, об истории, о городах… и в «Душегрею» идут именно за этим.

Каждая девочка должна хотеть чуда!

Чудеса любят, когда их ждут!»

Наталья Душегрея

Адрес магазина «Душегрея»:

Большой Толмачевский переулок, дом 4 стр.1

График работы 9.00 до 21.00, без выходных

www.dushagreya.ru

Благодарим партнера мероприятия: Парфюмерный бренд Armand Basi http://www.armandbasi.com/

Фото: Ольга Зиновская