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Ольга Зиновская

Звездые гости на открытие магазина русского дизайнера Натальи ДушеГрея

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  • 28 Декабря 201810:09

На торжественном открытие магазина "ДушеГрея" среди гостей можно было встретить актрис Ирину Алферову, Марию Порошину с дочерью Полиной Куценко,  Анастасию Макееву, Яну Поплавскую, Ирину Лачину, Наталию Лесниковскую, Екатерину Директоренко,  певицу Екатерину Семёнову, первую солистку Большого Театра Анну Тихомирову, продюсера Ларису Невинную и других персон.
    Магазин очень уютный и необычный. Тут и расписанные сказочным лесом стены, и зеркало в деревянном наличнике, и одежда, с живущими на ней лисами, котами, енотами, городами и  старинными орнаментами. 
  Бренд «Душегрея»  известен в первую очередь своей интересной верхней одеждой, с акцентом на принты и дизайнерскую стежку. Минимум 3/4 года в России - холодно и серо, и задача бренда: сделать эту «серость» такой же желанной, как и яркое лето! 
   Откуда пришло название? От старинного слова «душегрея», которым на Руси называлась верхняя праздничная женская одежда. И в этом емком названии соединилась вся суть творчества Натальи Душегреи. Бренд «Душегрея» -это история про «душу» и «греть», про праздник. 


Наталья Душегрея: «Открывая магазин, была задача создать  «добрую сказку» на любимой Третьяковке. Здесь прошла моя юность, начинался творческий путь. Это место очень  знаковое для меня лично и для нашего бренда.
Мы не шьем базовых,  коммерческих, в общем понимании, вещей. Наша история – совсем о другом. Мы шьем одежду – с мощным посылом. Посылом к тому внутреннему ребенку, который живет в каждой девочке-женщине. Через одежду мы  говорим о любви, о нежности, о мечте, о путешествиях, об истории, о городах… и в «Душегрею» идут именно за этим. 

Каждая девочка должна хотеть чуда!
 Чудеса любят, когда их ждут!»
        Наталья Душегрея

Адрес магазина «Душегрея»: 
Большой Толмачевский переулок, дом 4 стр.1
График работы  9.00 до 21.00, без выходных
www.dushagreya.ru

Благодарим партнера мероприятия: Парфюмерный бренд Armand Basi http://www.armandbasi.com/

Фото: Ольга Зиновская

 

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