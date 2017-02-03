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Ужин в честь празднования Китайского Нового года

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  • 03 Февраля 201716:34
В профессиональном клубе Профиль Professional Club состоялся ужин в честь празднования Китайского Нового года.

Красивая одежда, традиционные танцы и ужин в большом кругу друзей – китайцы верят, что пиньинь, или первый день Нового года, нужно встречать ярко и шумно, чтобы последующие 12 месяцев сложились удачно. Именно по этому случаю Профиль Professional Club собрал на званый ужин в стенах особняка на Пятницкой своих давних друзей и клиентов клуба – звёзд российского шоу-бизнеса и известных светских персон.

Званый ужин посетили: Барановская Юлия  с сыном, Веденеева Татьяна, Лаура Джугелия, Кулецкая   Елена, Макаров Владимир, Черных Анфиса с подругой, Гайдай Константин , Цигаль Маша, Чайковская Ирина, Антоненко Ирина, Левиева Кристина, Левиева Этери, Одинцова Екатерина, Немцова Дина, Задорина Анастасия, Князева Ксения, Мухина Ирина, Нерли Анна , Пош Юлия, Рубцова Наталья, Кожевникова Валерия, Трояновская Марина, Чахмахчян Диана, Мальцева Анастасия, Зубакова Оксана.

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