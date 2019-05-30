Звёздные семьи получили премию Family Awards 2019

26 мая в Гриль-баре & террасе «Воробьи» прошла первая церемония вручения премии Family Awards, которую учредили журнал «Теленеделя» и PR-агентство «Мята». Премия ставит своей целью отметить пары, которые можно с полным правом назвать самыми крепкими семьями отечественного шоу-бизнеса, театра и телевидения.

Церемония собрала, без преувеличения, всех звёзд! И получилось не просто официальное награждение, а настоящий семейный праздник, для которого больше чем подходит девиз «Семья – это лучшее, что у нас есть!». Дети и взрослые веселились от души, обсуждали успехи друг друга и радовались прекрасной погодой и отличным настроением.

Все номинации премии Family Awards так или иначе воспевали самое прекрасное чувство – любовь! В номинации «Вечные ценности» премию получили Екатерина и Александр Стриженовы, Никита Пресняков и Алена Краснова удостоились номинации «Любви цветение», номинация «История любви» досталась Марине Кравец, а в номинации «Семь Я» награду получила многодетная мама и владельца самого крупного в Европе элитного клуба шпицев «Маленькое чудо» Екатерина Кабакова с семьей.

Мария Кожевникова была признана лучшей в номинации «Единение сердец», Анастасия Стоцкая стала победительницей в номинации «Яркие чувства», Катя Лель удостоилась премии в номинации «Притяжение любви».

Получили премии также Алла Довлатова (номинация «Семейный очаг»), Светлана Зейналова (номинация «Нежность чувств»), Ирина Муромцева (номинация «Счастливы вместе»), Анна Банщикова (номинация «Танго вдвоём»), Екатерина Архарова (номинация «Гармония любви»).

Специальной номинации «Современная техника для дома» удостоилась торговая марка MIE. Премию получила директор по развитию Анастасия Кирюшина. Торговая марка MIE представляет на российском рынке широкий ассортимент современной гладильной техники. В каждой единице техники MIE грамотно сочетаются продуманные, заботливо подобранные функции, позволяющие решать сложнейшие бытовые задачи.

Многие номинанты подарили гостям свои музыкальные композиции. Доминик Джокер и Екатерина Кокорина были отмечены премией в номинации «Созвездие любви», Мария Вебер получила премию в номинации «Романтическая пара», Надежда Ангарская получила премию в номинации «Любовь без границ», Брендон Стоун удостоился премии в номинации «Мелодия любви».

Пока взрослые получали награды, дети осваивали интерактивную развлекательную зону, которая была подготовлена студией праздников OE Сreative Group и магазином товаров для творчества «Тамариск». Желающие могли вдоволь пообщаться с мультяшными героями, роли которых исполняли аниматоры.

С акцентом на семейные ценности были выбраны и партнёры церемонии, в частности, в их числе выступили: туристическая компания Royal Travel, подмосковный отель M’ISTRA’L и круизная компания «Водоходъ», интернет-магазин электротранспорта Green Wheel, всемирно известный японский производитель настенных часов RHYTHM, нейл-бренд номер 1 в России – LUXIO by Akzentz, меховое ателье Марии Щукиной, магазин массажного оборудования YAMAGUCHI, сеть фитнес клубов NeoFit, эксклюзивный дистрибьютер зоотоваров «Пет-Континент», профессиональная косметика для волос Greymy, декоративная косметика Vivienne Sabo, украшения ручной работы от дизайнера Олеси Засимовой, Интернет-магазин Аромат Дома – Эксклюзивный поставщик DR. Vranjes, один из крупнейших интернет-магазинов игрушек в России ТОY.RU.

В развлекательной программе дети и взрослые сменяли друг друга. Для гостей в этот вечер выступила финалиста шоу «Голос. Дети 3» Ярослава Дегтярёва, группа «Непоседы» и финалистка шоу «Голос. Дети 4» Ева Медведь, Маргарита Позоян, Ольга Кормухина, Ладислав Бубнар.

Также в качестве партнёров в церемонии приняли участие: швейцарский бренд женских часов и бижутерии для стильных, ярких и неординарных женщин ELIXA, группа компаний «Спринг – охранные системы», центр современной стоматологии и имплантологии West Dental Clinil, одежда для тех, кто сам задет тренды и создает свой собственный стиль – бренд IDEOLOGIA, крупнейшее в России издательством настольных игр Hobby World, центр омоложения «Естественно», центр кислородной терапии Intraсeutical, корейский косметический бренд 9-tails by 9live, профессиональная эко-косметика Insight professional, питьевая кислородная вода Rusoxy, соки Santal, компания «Вина Кубани».

Вели церемонию Полина и Дмитрий Дибровы, получившие премию в номинации «100 процентов любви».

Завершился вечер дискотекой на фоне великолепных пейзажей, которые открываются с Воробьёвых гор. Многие не упустили возможности сделать отличные фото на фоне открытой канатной дороги. Все гости единодушно отметили, что в такой тёплой и душевной атмосфере они не отдыхали уже давно.

Информационными партнёрами церемонии выступили: Сrocus TV - самый быстрорастущий информационный канал с охватом более 26.5 млн зрителей ежемесячно! , интернет-журнал Дни.ру, cайты Letidoor , Еva.ru , Образ жизни.Москва