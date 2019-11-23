Звёзды поддержали Благотворительный фонд "Подари Солнечный свет"

Ежегодно 17 ноября отмечается Всемирный день недоношенных детей. Он учреждён по инициативе EFCNI-Европейского фонда заботы о новорожденных. В 2019 уже в 11-й раз будут отмечать этот День более чем в 100 странах мира, привлекая внимание к данной проблеме более чем 1,6 млрд. человек.

В рамках празднования Всемирного дня недоношенных детей, Благотворительным фондом «Подари солнечный свет» были проведены ряд мероприятий для привлечения внимания общественности к данной проблеме, для консолидации усилий органов законодательной и исполнительной власти, медицинских работников, общественных организаций, родителей.



13 ноября 2019 г в Общественной палате Российской Федерации прошла Конференция, приуроченная ко Всемирному Дню недоношенных детей на тему: «Рожденные раньше срока. Обеспечение качества жизни недоношенных детей»

Важно отметить, что Конференцию поддержали не только органы исполнительной власти, но и общественные организации, представители коммерческих структур и шоу-бизнеса.





Организатор: Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по поддержке семьи, материнства и детства (Д.Г. Гурцкая) при поддержке Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, Благотворительного фонда помощи детям рожденным раньше срока «Подари солнечный свет», Департамента здравоохранения Москвы, Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ, Общественного Совета по реализации федерального партийного проекта «Крепкая семья» в городе Москва.

17 ноября 2019г в Москве, по инициативе фонда и поддержке Правительства г. Москвы, в честь Всемирного дня недоношенных детей, на час засияли фиолетовым светом значимые сооружения, культурно-исторические здания, находящиеся по адресу: ул. Новый Арбат,д.11,15,19,10,16,22,26, ул.Тверская,д.6,8,15,17,а также Крымский мост.

18 ноября, 21 ноября, 22 ноября ко Дню матери фонд совместно с компанией «Мэри Кэй», провел День красоты.

Конференция, 13 ноября, прошедшая в Общественной палате РФ, инициатором которой являлась БФ «Подари солнечный свет» помощи детям, рожденным на раннем сроке –значимое событие для всех, кто причастен к спасению детских жизней.

Московские отраслевые органы исполнительной власти в союзе с НКО уделяют максимум внимания проблемам недоношенных детей, снижению рисков тяжелых осложнений и смертности у новорожденных, и 13 ноября были освещены эти острые медико-социальные проблемы, которые влияют на жизнь и будущее не только Москвы, но и всей России.

Конференцию открыли с выступления подопечного фонда «Подари солнечный свет», джазового музыканта Нестора Смышляева и джазовой певицы, арт-директора БФ «Подари солнечный свет» Сабиры Илиевой.

Приветственным словом в поддержку Всемирного дня недоношенного ребенка и открытия Конференции выступил Бокерия Лео Антонович, советский и российский врач-кардиохирург, изобретатель, педагог, профессор, академик РАН, член Президиума РАМН, главный кардиохирург Минздрава РФ, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» Минздрава России.

Главными спикерами мероприятия выступили:

Браун Светлана Николаевна – начальник управления по связям с общественностью Департамента здравоохранения города Москвы

Чубарова Антонина Игоревна - д. м. н., профессор, главный врач Детской городской больницы № 13 им. Н.Ф. Филатова, профессор кафедры госпитальной педиатрии № 1 РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный внештатный специалист неонатолог Москвы

Рыбальченко Сергей Игоревич- Генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы», зампредседателя Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ

Оленев Антон Сергеевич – заведующий филиалом ГБУЗ"ГКБ №24 ДЗМ" – "Перинатальный центр"



Латыпова Файруза Мунаваровна- врач-неонатолог, создатель и медицинский директор центра абилитации "Любимый малыш", директор фонда "Особенные дети", учредитель Института абилитации, кандидат медицинских наук, автор книги "Особенные дети", многодетная мама

Саниям Коваль – основатель благотворительного фонда«Подари солнечный свет», член Общественного совета Департамента здравоохранения города Москвы, член Общественного совета Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ.



Картавцева Лариса Руслановна- Председатель комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Московской Городской Думы, депутат Московской Городской Думы, координатор проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» в городе Москве.



В дискуссии принимали участие:

Войтас Светлана Анатольевна- Директор ГБОУ г. Москвы Центра реабилитации и образования № 7Департамента социальной защиты населения города Москвы.

Беата Краузэ-Яньчак- Директор департамента компании ООО«БЕЛЛА ВОСТОК», партнер БФ «Подари солнечный свет».

Лукоянова Ольга Леонидовна – ведущий научный сотрудник, педиатр, диетолог ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России, д.м.н..

Матушка София - Член рабочей группы по защите семьи и традиционных семейных ценностях Совета уполномоченного по правам ребенка При Президенте РФ, Макагонова Юлия Юрьевна – Детский и семейный психолог БФ «Подари солнечный свет».

Приветственным словом к участникам Конференции обратилась специальный гость слушаний Гурцкая Диана Гудаевна- Председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по поддержке семьи, материнства и детства, Заслуженная артистка России.

В приветственной речи Диана Гудаевна высказала огромную роль в жизни ребенка- роль матери, пожелала всем людям на себе ощутить, что такое родительское счастье, а малышам, которые будут появляться на свет, быть здоровыми.

«Новые технологии ухода и терапии, обучение врачей, внедрение высокотехнологичного оборудования, системная работа с родителями малышей – такой комплекс мер позволяет повысить выживаемость недоношенных детей и при этом существенно снизить уровень их инвалидизации, связанной с незрелостью органов и систем при рождении. Только сообща можно достичь кардинальных сдвигов в решении столь сложных проблем» – отметила Браун Светлана Николаевна – начальник управления по связям с общественностью Департамента здравоохранения города Москвы.

Особенно много сложных и спорных вопросов возникает в области ухода за младенцами с экстремально низкой массой тела – их около 10% от числа недоношенных. В рамках общественных слушаний родители получили практические навыки, необходимые для успешного выхаживания ребенка после выписки из стационара.

«Ежегодно в Москве рождается около 450 детей с массой тела от 500 г до 1 кг, в их спасении нам удалось добиться хороших показателей: выживаемость в роддоме и в первый год жизни составляет порядка 70%. А новорожденных, которые весят более 1 кг, удается сохранить в 90–95% случаев. Конечно, спасение каждой жизни требует огромных усилий и может стоить государству до 1,5 млн рублей, включая расходы на медикаменты и материалы, без учета цены аппаратуры. Но это необходимый вклад, ведь большинство детей будут жить нормальной жизнью и работать на благо своей страны. И нам очень важно, чтобы люди знали: огромное количество недоношенных детей выросли не только здоровыми и полноценными, но и великими людьми», – отметила Антонина Чубарова, главный врач ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова, эксперт фонда «Подари солнечный свет».

«Сделано немало, это не значит, что пор сложить руки и почивать на лаврах. Есть еще много задач, которые невозможно решить без взаимодействия государственных учреждений, органов власти , НКО и самих родителей. Именно поэтому так важна наша сегодняшняя конференция- чтобы все семьи, чьи детки захотели «погулять» раньше, были уверены во всесторонней помощи и защите» -слова постоянного участника и эксперта Ларисы Руслановны Картавцевой, Председателя комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Московской Городской Думы, депутат Московской Городской Думы, координатор проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» в городе Москве

Еще одной значимой темой общественных слушаний стала профилактика преждевременных родов, ведь, как считают специалисты, 75% из них можно предотвратить.



«Во Всемирный день недоношенных детей мы должны подчеркнуть колоссальное значение профилактики преждевременных родов, ведь даже при наилучшем уходе ребеночек, рожденный раньше срока, испытывает жесточайший стресс. А ведь этого можно избежать, если будущие мамы и папы почувствуют ответственность за свое репродуктивное здоровье и научатся беречь его. Я сердечно благодарю наших уважаемых спикеров, участников, партнеров за вашу поддержку» – поясняет учредитель и руководитель фонда «Подари солнечный свет», мама ребенка, рожденного раньше срока, Саниям Коваль.

Профилактики преждевременных родов. Опыт выхаживания недоношенных детей.

Репродуктивное здоровье нации

Взаимодействие органов исполнительной власти, НКО, бизнеса, сотрудничество и синергия.

Врожденные пороки развития

Продвижение и защита – Необходимость и преимущества грудного вскармливания

Современные подходы помощи семьям: реабилитация и абилитация детей с ограниченными возможностями здоровья, социальная, психологическая поддержка семей, профилактика отказов, сохранение здорового образа жизни и семейных ценностей.

Выступление дружественных фондов и родительской Ассоциации стран СНГ.

Вот основные темы, обсуждаемые в дискуссии, по результатам которой была принято решение:

О развитии и продвижении абилитационных программ для недоношенных детей в медицинских учреждениях.

О популяризации грудного вскармливания.

Об утверждении и размещении в ЛПУ и перинатальных центрах, женских консультациях 17 правил для детей, рожденных на раннем сроке, Департамент Здравоохранения г. Москвы.