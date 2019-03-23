Звёзды в поисках гармонии с французским Парфюмерным Домом The Harmonist

В совместной коллаборации с французским Парфюмерным Домом The Harmonist Иса Багиров провел индивидуальные консультации с посетителями ЦУМа, помогая активизировать именно тот тип удачи, который нужен тому или иному человеку.

Мероприятие посетили Екатерина Стриженова, Елена Захарова, Ирина Лачина, Анна Невская, Юлия Такшина, Анастасия Макеева, Мария Романова, Алиса Толкачева и другие гости.

«С выбором аромата у меня складывается все непросто: долго выбираю и долго привыкаю, - рассказала Анна Невская. — Я не люблю резкие, цветочные и сладкие, нравятся пудровые, чтобы оставляли шлейф, немного магический. Не люблю современные — как унисекс. Мой принцип: «нанести аромат и не чувствовать его, чтобы он не напрягал и не отвлекал. У бренда очень необычные ароматы и история с фен-шуем притягательная и заманчивая. Ароматы интересные: раскрываются на теле по–другому, чем на тестерах…

О компании: The Harmonist - это парфюмерный бренд, вдохновленный азиатской философией фен-шуй, история которой насчитывает несколько тысячелетий. Фен-шуй – это традиционная китайская концепция, дарующая знания об усилении внутреннего потенциала человека и жизни в целом за счет приведения ее в гармонию с окружающим миром.

Парфюмерный Дом The Harmonist творит настоящую магию, наделяя ароматы коллекции особой энергетической силой за счет использования редчайших парфюмерных ингредиентов и масел. Эта уникальная алхимия воплощена в 11-ти эликсирах, приводящих в идеальное равновесие различные сферы жизни.

Фотограф Ольга Зиновская

https://theharmonist.com/

https://www.tsum.ru/