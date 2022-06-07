Адвокат по разделу имущества: кто это и когда вызывать?

Чем помогает адвокат по разделу имущества?

Разводы — нередкое явление в обществе. Иногда возникают обстоятельства, когда продолжать брак бессмысленно. Однако совсем нечасто бывшим супругам удается мирно разойтись. В том числе по вопросам, которые касаются раздела имущества. Если договориться мирно не удается, то нужен помощник — профильный адвокат.

Привлекать его стоит и при мирном урегулировании. Он поможет зафиксировать договоренности между супругами, а также провести процедуру максимально спокойно и справедливо. Результаты зависят от того, кто вам адвокат по разделу имущества, каков его опыт и репутация. К этим вопросам следует подойти особенно внимательно.

Какие вопросы решает адвокат по разделу имущества?

Делить супругам, как правило, приходится не только совместно нажитый дом и автомобили. И не всегда можно решить вопрос самостоятельно, рассчитывая на собственные силы. Многочисленные лазейки в законодательстве могут превратить "дележку" имущества в несправедливый обман. Адвокат актуален в следующих вопросах:

Недвижимость. По закону нажитое в браке имущество делится пополам. Однако не всегда работает это правило. Другие аспекты права могут откорректировать долю каждого из супругов.

Долги. Делить супругам придется не только недвижимость, купленную в браке, но и долги и ипотечные займы по ней. И здесь важно прийти к общему и справедливому знаменателю.

Бизнес. Еще сложнее делится совместный бизнес между супругами. Личные неприязненные отношения могут превзойти голос разума. Адвокат поможет провести раздел осторожно.

Прочее имущество. К этому относятся автомобили, банковские депозиты и более мелкое имущество. Если супруги не могут договориться, то адвокат найдет более выгодную формулу.

Следует честно признать, что раздел имущества при разводе супругов, отнюдь не легкое дело. Оно имеет как правило всегда массу нюансов и подводных камней. Московская городская коллегия адвокатов "Горчаков и партнеры" имеет большой накопленный опыт в этой области. Лучший показатель процент выигранных дел 93%.

Как работать с адвокатом?

Как только подтвержден факт намерений о разводе, следует сразу обращаться к специалисту. Например, адвокат Горчаков Эдуард проконсультирует, даст ценные советы и на упреждение подготовит все необходимые доводы к моменту раздела имущества.

Своевременно приглашенный специалист повышает шансы супругов на честный и взаимовыгодный договор, не доводя дело до суда. Но если мирно договориться не получается, то адвокат отстаивает интересы клиента. Как необходимо взаимодействовать?

Для начала запросите консультацию. Это первый шаг, который позволит адвокату понять суть проблемы и ваших требований. Он объяснит какие права имеете вы и на что можете рассчитывать.

Если все попытки урегулировать вопросы между супругами не удается в мирном русле, то проводится подача исков в суд. Именно ему предстоит разделить ваше имущество.

Адвокат внимательно изучает дело, если берется за него. Обязательно составляется договор. Адвокат по разделу имущества может представлять ваши интересы в суде.

В случае, если суд выносит неудовлетворительное для клиента решение, то проводится подача апелляции. Это дает возможность пересмотреть дело и добиться справедливого раздела имущества.

Как показывает практика, обращение к специалисту с опытом, позволяет добиться нужного решения с первого раза. Безусловно, это должен быть опытный и хороший адвокат. По этой причине лучше обратиться за помощью к Эдуарду Горчакову, чья практика за многие годы доказала свою эффективность в отстаивании прав при разводах.