Антиперспиранты VS ботокс: как меньше потеть

Гипергидроз бывает первичным и вторичным. Причины первичного чаще всего генетические и распространены у 30-50% людей. Вторичный гипергидроз может возникать из-за различных особенностей организма и заболеваний вроде менопаузы, диабета, гипотиреоза, проблем с надпочечниками, нарушениях с нервной системой и щитовидной железой.

Гипергидроз может иметь физические и эмоциональные последствия, которые влияют на повседневную жизнь, например, влажные руки при рукопожатии и одежда на спине и в области подмышек быстро становится мокрой. Помимо прочего, чрезмерное потоотделение может вызвать раздражение кожи и инфекции. Люди, страдающие гипергидрозом, нередко испытывают психологические проблемы, включая депрессию, социальную изоляцию и снижение уверенности в себе.

Гипергидроз — решение

Антиперспиранты — надежный метод борьбы с гипергидрозом: входящий в состав хлорид алюминия блокируют протоки потовых желез. Однако антиперспиранты используются лишь в области подмышек, а со временем и вовсе вызывают раздражение кожи и закупорку пор.

«Антиперспиранты могут не работать в таких случаях как неправильный выбор средства, потому что не все понимают разницу между дезодорантом и антиперспирантом. Дезодоранты предназначены для устранения запаха, а антиперспирант контролирует потоотделение.

Кроме того, важно правильно наносить антиперспирант — только сухую и чистую кожу. Если же даже при соблюдении всех правил использования потоотделение по-прежнему усиленное, то, вероятнее всего, это гипергидроз», — объясняет врач дерматовенеролог, косметолог, трихолог и эксперт Медицинского центра CLS International Ашурилаева Тина Тавкаевна.

В Центре эстетической медицины CLS International используют наиболее прогрессивный и безопасный способ борьбы с гипергидрозом — это лечение нейропротеином, то есть инъекциями ботулотоксина. Ботулотоксин блокирует нейронные импульсы, связанные с потовыми железами — этот метод доказано эффективен. А главное, что инъекции можно делать не только в области подмышек, но и также в зоне ладоней и стоп. Потоотделение на обработанных участках прекращается уже на следующие сутки, а эффект длится от 6 до 9 месяцев, а иногда и 12 месяцев.

Мифы о ботоксе

Несмотря на то что ботулиническому нейропротеину посвящено более 500 исследований в различных областях медицины, до сих пор среди пациентов существует множество домыслов и опасений. Врач дерматовенеролог, косметолог, трихолог и эксперт Медицинского центра CLS International Ашурилаева Тина Тавкаевна развенчивает самые популярные:

Ботокс вызывает привыкание. Клинических данных о привыкании к нейропротеину нет. Возможно лишь уменьшение сохранения эффекта при длительном и частом применении нейропротеина.

После инъекций ладони могут потерять чувствительность. При правильном введении такого не наблюдается, так как блокируются только парасимпатические волокна. Очень важно обратиться к хорошему специалисту.

Ботокс — это вредно, токсин может накапливаться в организме. После инъекции ботокс блокирует лишь рецепторы, а уже через 36 часов выводится из организма.

Очевидные преимущества лечения нейропротеином

Отказ от использования дезодорантов и антиперспирантов

Нет проблемы желтых следов на светлой одежде и разводов от дезодорантов

Кожа остается сухой

Нет запаха

Центр эстетической медицины CLS International специализируется на инъекционной и аппаратной косметологии, гинекологии и эстетической гинекологии и дерматологии.