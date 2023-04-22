АРТ МОСКВА в Гостином дворе

18 апреля открылась юбилейная 20-я "Арт Москва" - ярмарка классического, современного и ювелирного искусства. Она продлится до 23 апреля.

Как и прежде, она проходит в Гостином Дворе, и нельзя сказать, что масштаб мероприятия по сравнению с прошлыми годами снизился.

Более 150 российских и зарубежных галерей на "Арт Москве" представляют произведения, охватывающие несколько столетий - от иконописи и классической живописи до работ современных авторов: это и концептуальное искусство и даже цифровое.

"Арт Москва" представляет собой микс разных концепций, временных периодов и направлений. Раздел современного искусства объединяет галереи, раздел антиквариата - галереи и частные собрания, есть раздел дизайна интерьера и ювелирное искусство. Произведения признанных мастеров соседствуют с работами молодых художников.

"Крупные международные ярмарки давно перестали быть узкоспециализированными: работы современных художников соседствуют с археологией, арт-объекты актуального искусства - с классикой", - рассказал Василий Бычков, генеральный директор компании "Экспо-Парк".