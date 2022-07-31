Arts & Fashion перформанс «Русская классика на языке современной моды»

Мода меняется, классика вечна! Как бы сейчас могли выглядеть персонажи произведений Пушкина, Чехова, Булгакова -- пофантазировали современные российские дизайнеры на Фестивале «Зеленый подиум», который прошел в минувшие выходные в Москве. Автор идеи уникального перфоманса -- Валерия Рева, основатель и продюсер фестиваля, режиссер-постановщик -- актриса театра и кино Екатерина Директоренко. Генеральный глянцевый партнер - журнал Melon Rich.

23 июля в столичном саду имени Баумана, в историческом гроте Бельведер ожили персонажи русской классики. И прекрасным летним вечером в лучах мистического заката практически с небес спустились к зрителю, спеша по импровизированному подиуму.

Русская поэтесса Серебряного века Марина Цветаева с розовым фонарём призвала гостей не спать этой чудесной летней ночью, и было для чего!

Последний танец Айседоры Дункан с 20-метровым алым шарфом под проникновенные стихи Сергея Есенина и рёв заводящегося авто. Анна Каренина в дизайнерском платье от Лады Орешкиной, стремительно убегающая от поезда в спускающийся туман. Увидели зрители и гоголевскую «Шинель», украшенную стразами, в исполнении дизайнера Дарьи Серовой. Где-то рядом Остап Бендер и Эллочка нашли клад прямо под стульями на глазах у изумленной публики. Маргарита в образе от дизайнера Яны Гайл наконец-то полюбила те самые желтые цветы. Сдержанная чеховская «Дама с собачкой» предстала в наряде от Алёны Неги. А «Три сестры» со сплетенными косами в ярких принтах от бренда «ДушеГрея», погруженные в свои иллюзии, под диджейский марш спешат побыстрее «в Москву» к недостижимому счастью. Катерина из «Грозы» в романтичном белом горошке от бренда Stasia@Stasia. Франт и педант в одежде Евгений Онегин продефилировал в блейзере марки Брайер из экологичного льна, а благодаря дизайнеру Яне Гайл тургеневский Герасим умело перевоплотился в столичного хипстера из барбер-шопа.

Украшением и открытием перфоманса стал выход балерины Елизаветы Таранды в образе Анны Павловой с хореографической миниатюрой «Умирающий лебедь» на музыку Сен-Санса.

И ещё много других персонажей отечественной классики смогли увидеть зрители и участники фестиваля моды и роста 2022 «Зелёный подиум» в столичном саду имени Баумана.

В дефиле приняли участие знаменитые актёры, певцы и блогеры. Они прошлись, а кто-то даже станцевал под плавные, а иногда и волнующие строчки из всеми известных литературных произведений. Это был не просто показ, это были целые сценические миниатюры, тонко отыгранные актерами без единого слова, только эмоции. Эффект вовлечённости стопроцентный!

Трудились над образами персонажей не только дизайнеры, но и флористы. Так, образ Анны Павловой тонко и гармонично дополнила цветочная композиция от флориста Ирины Гуриной.

Завершила показ гениальная и очень символичная фраза из чеховской «Чайки»: «Нужны новые формы! Новые формы нужны, а если их нет, то лучше ничего не нужно».

В постановке приняли участие:

«Чайка», А.Чехов. Актёр Сергей Иванов, московская марка Брайер, дизайнер Дарья Серова.

«Муму», И.Тургенев. Артисты: Сергей Балашов и Алина Балахонова, дизайнер Яна Гайл.

«Мастер и Маргарита», М.Булгаков. Певица, модель, TopFashionArtist Пелагея Стефогло, дизайнер Яна Гайл.

«Гроза», Н.Островский. Актриса Ксения Борзенко, Виолетта Нобиле, дизайнер Stasia@Stasia.

«Двенадцать стульев», И.Ильф и Е.Петров. Актёры: Артем Серов и Олеся Олейник, дизайнер Дарья Серова, московская марка Брайер.

«Анна Каренина», Л.Толстой. Актриса Екатерина Директоренко, дизайнер Лада Орешкина.

«Евгений Онегин», С.Пушкин. Актёр Максим Неделко, дизайнер Дарья Серова, московская марка Брайер.

Марина Цветаева. Певица, художница, поэтесса Сара Мусаева, дизайнер Алена Нега.

Айседора Дункан, С.Есенин. Актриса и танцовщица Ирина Гонто, дизайнер Алена Нега.

«Три сестры», А.Чехов. Актрисы Яна Крайнова и Антонина Клименко, солистка группы Hi-Fi Марина Дрождина, дизайнер Душегрея.

«Дама с собачкой», А.Чехов. Певица Дарья Давыдова, дизайнер Алена Нега.

«Шинель», Н.Гоголь. Актёры Олег Гришкевич, Алина Балахонова и Сергей Балашов, дизайнер Яна Гайл.

Анна Павлова, Сен-Санс. Балерина Елизавета Таранда, дизайнер Stasia&Stasia, художник флорист Ирина Гурина.

Текст: Дарья Рева,