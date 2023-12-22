Бессмертная поэзия Рождественского и Цветаевой: в столице состоялся уникальный музыкально-поэтический диалог группы “ViVA”

17 декабря в театре «Градский Холл» прошел большой концерт группы ViVA «Роберт Рождественский и Марина Цветаева: музыкально-поэтический диалог». Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

На мероприятии собрались настоящие ценители русской поэзии и творчества великих поэтов ХХ века. Концерт прошел с аншлагом: все билеты были раскуплены еще задолго до проведения, а зрители восторженно наслаждались хитами легендарных классиков.

«Это не просто концерт, который проходит по классическому сценарию. При подготовке к мероприятию мы долгое время ездили по музеям, изучали биографию поэтов. Наш проект — это исторический спектакль о том, как рождаются песни», — рассказал генеральный продюсер группы ViVA и автор проекта Александр Балыков.

Концерт стал уникальным, потому что в нем соединились творческие пути Роберта Рождественского и Марины Цветаевой. На сцене произведения великих авторов оживали. Известные стихотворения Рождественского — «Мгновения», «За того парня», «Город детства», «Любовь настала», «Спасибо жизнь» чередовались с поэзией Цветаевой — «Расстояние: версты, мили…», «Август», «Монолог», «Я тебя отвоюю».

«Мы были удивлены, когда узнали, как взаимосвязаны творческие пути этих двух поэтов. Людям ценно знать, что поэзия вечна и передается из года в год. Важно отметить, что в этой программе мы показываем Рождественского человеком, который занимается продвижением других поэтов. На мой взгляд, это высший уровень творческого мастерства. Сегодня же песни мы наполняем новой жизнью», — говорит Александр Балыков.

Во время концерта музыка звучала в разных вариациях: соло, акапелла… Легендарные хиты в исполнении потрясающих артистов как будто возродились заново: продюсер и певец Александр Балыков, приглашенный солист оперных театров России Филипп Черкасов, участник шоу «Голос-8» Станислав Мошкин, финалист проекта «Главная сцена» Николай Тимохин и номинант на премию «Грэмми-2019» Михаил Давыдов. Между выступлениями виртуозы знакомили зрителей с биографией поэтов, рассказывая малоизвестные и уникальные детали из их жизни, а на большом экране транслировали видео, связанные с творчеством классиков.

Поддержать коллектив приехала дочь российского поэта — Екатерина Рождественская.

«Группа «ViVa» — это очень хорошее продолжение той качественной и профессиональной эстрады, которая была раньше. Сначала я была очень удивлена, когда узнала, что Александр собирается сделать такой проект совместно с командой. Но потом, когда я поняла ту идею и тот посыл, который ребята хотят донести до зрителя, я увидела настоящую связь между моим папой и великой Мариной Цветаевой. Роберт Рождественский был больше, чем просто поэт. Он долгое время пытался восстановить имя Цветаевой, серьезно работал над этим. Много времени отдавал возрождению великих поэтов, благодаря ему вышел первый сборник Высоцкого. Я безумно благодарна этой группе, которая смогла создать такой по-настоящему уникальный проект», — говорит российский журналист Екатерина Рождественская.

Завершилась концертная программа долгими овациями. Многие зрители не хотели расходиться и продолжали обмениваться своими впечатлениями о невероятно трогательном и прекрасном музыкальном вечере.

В интервью нашему журналу Александр Балыков признался, что «сейчас ведется обсуждение, чтобы ввести наше открытие в «Разговоры о важном» в школе». Также планируется проведение мастер-классов и, конечно, продолжение этой творческой истории.

Текст: Никита Матосов, Melon Rich