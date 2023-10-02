Благотворительная регата на закрытии летнего сезона в Tenzor Sailing Club

Благотворительной регатой и финалом серии «Кубка Пестово 2023», а также ярким концертом звезд российской эстрады 30 сентября 2023 г. завершился летний парусный сезон в яхт-клубе Tenzor Sailing Club.

Мероприятие было организовано совместно с благотворительным фондом Дмитрия Маликова «Проникая в сердце». Собранные средства были направлены на лечение детей, страдающих тяжелыми заболеваниями.

За летний сезон, с мая по октябрь, современная яхтенная площадка Tenzor Sailing Club провела на акватории Пестовского водохранилища около сорока соревнований для профессионалов и любителей парусного спорта, включая крупные парусные турниры Tenzor International Cup, чемпионат Московской области в классе MX700, Кубок по парусному спорту «Лига Ставок», Кубок «Пестово», принимала этапы Национальной Парусной Лиги, Кубка класса MX700 и многие другие.

В день официального закрытия летнего сезона на воду в рамках благотворительной регаты и заключительного раунда «Кубка Пестово» вышли 15 лодок класса MX700. Гонка была решающей и потому невероятно волнительной. Двух претендентов на «золото» разделяло всего 3 очка. В итоге, фортуна была благосклонна к команде «СПЕКТР» Владимира Молчанова, которые стали победителями Серии. «Серебро» завоевали прошлогодние победители сезона - коллектив Kalina Racing Team Анастасии Килининой, а «бронза» досталась команде «ТЕРРАЦЦО.РФ» Павла Московкина. Участники регаты реализовали не только спортивные амбиции, но и столь важную миссию, как сбор средств подопечным благотворительного фонда «Проникая в сердце».

После награждения призеров и победителей руководство яхт-клуба подвело итоги и рассказало о планах на грядущий зимний парусный сезон. В календаре ближайших событий запланировано проведение нескольких серий регат в Сочи и Турции. Ближайшим мероприятием станет финал международной серии парусных регат Tenzor International Cup 2023 со 2 по 5 ноября на базе Sochi Grand Marina.

Ярким завершением вечера стала концертная программа. Перед гостями яхт-клуба выступила целая плеяда звезд эстрады – Роман Архипов, Катя Чехова, Sasha Born, Арина Бережная, Влад Зотов, Евгеника и Сергей Эфрон.