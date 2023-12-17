Благотворительный концерт «Школы музыки Брант»

11 декабря в концертном зале «МосПродюсер» состоялся большой благотворительный отчётный концерт «Школы музыки Брант». Мероприятие прошло при участии победителей ТВ-проектов «ГОЛОС» и «ГОЛОС-Дети»: Виктории Соломахиной, Аделии Загребиной, Анны Доровской, Софии Фёдоровой.

Организаторами благотворительного отчётного концерта выступили Даниил и Юлия Брант – руководители «Школы музыки Брант», участники главного вокального проекта страны «Голос». Даниил и Юлия покорили миллионы телезрителей своими голосами и гармоничным союзом. Но они не только вокалисты, а ещё и наставники, создатели своей уникальной школы. Их работа в сфере музыкального образования не раз была отмечена престижными премиями. В частности, Юлия является членом Российской академии голоса, лауреатом премии Президента России. Даниил Брант работает не только как педагог, но и как организатор мероприятий. Он уверенно входит в ТОП-100 лучших ведущих страны.

«Школа музыки Брант» – это настоящий культурный центр, где раскрывается настоящая любовь к музыке и рождаются звёзды. Люди с разным уровнем подготовки получают в школе профессиональную поддержку опытных педагогов. Среди учеников школы – финалисты телепроектов «Голос» и «Голос.Дети», лауреаты фестивалей «Новая Волна», Evrovision junior, «Славянский Базар» и многих других конкурсов. Результатами своей работы и ученики, и педагоги вновь поделились на отчётном концерте в преддверии нового года.

Отчётный концерт – это мероприятие, выходящее за рамки просто подведения итогов и демонстрации успехов учеников «Школы музыки Брант». Организаторы концерта решили привлечь внимание общественности к детям, которым особенно нужна помощь. Зрителями концерта стали подопечные различных благотворительных фондов, таких как «Арифметика добра», «Я Есть!», «Защитники Отечества», «Помоги ребенку.ру», «Добро победит», а также фондов, помогающим детям с серьёзными заболеваниями и с задержкой в развитии, а также малышам из детских домов, которые только обрели новые семьи.

Помимо музыкальных номеров, гостей благотворительного отчётного концерта ждала анимационная программа от агентства детских праздников Lobacheva Project, зажигательное танго от генерального партнера концерта студии танцев ADORNOS и подарки от Деда мороза, которые любезно предоставили: Торговый Дом Шоколада Libertad; бренд товаров для детского творчества «Каляка-Маляка»; бренд канцелярии LOREX; ювелирная сеть SUNLIGHT; бытовая химия для дома Meine Liebe; свечи ручной работы Candles ANT; украшения из натуральных камней PEREVALOVA jewelry; российский производитель кондитерских изделий в категории Candy&Toys "Конфитрейд"; детская вода из озера Байкал «Байкальчик»; косметическая компания MIRRA.