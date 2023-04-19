Бренд ANTA открыл свой самый большой флагманский магазин в России

14 апреля в Москве в ТРЦ Авиапарк открылся самый большой в Европе флагманский магазин бренда спортивной одежды и обуви ANTA. ANTA — самая быстрорастущая из крупных спортивных компаний в мире, 3-й спортивный бренд по стоимости, входящий в топ-20 по обороту среди всего фэшн сегмента, а его мировая розничная сеть состоит из более 10 000 магазинов.

Новое пространство ANTA с торговой площадью 360м² оформлено в соответствии с концепцией бренда. Светлый и современный дизайн вдохновляет гостей не просто купить себе необходимый элемент гардероба, но и мотивирует привнести в свою жизнь больше движения. Зонирование по видам спорта позволяет сразу найти необходимую экипировку, а выделенные капсулы фокусных коллекций моментально привлекают к себе внимание.

Важность открытия флагманской точки бренда заключается в первую очередь в том, что именно на территории ТРЦ Авиапарк будут собраны все передовые новинки от профессиональных моделей для бега и баскетбола до популярных линеек спорт-фэшн, позволяющая собрать не только функциональные, но и стильные образы.

День праздничного открытия начался с забега, что ознаменовало собой не только официальное открытие дверей нового магазина, но и начало бегового сезона для всех, кто этого ждал. Участниками стали атлеты спортивных клубов, которые вместе совершили забег по Хорошевскому шоссе и передали торжественную эстафету представителям бренда. Вместе они произнесли приветственную речь и перерезали ленту. Кульминацией мероприятия стал модный показ всех линеек бренда.

«Новое пространство — это новые возможности показать аудитории качество и постоянно совершенствующиеся технологии, которые используются при создании наших коллекций. ANTA уже многие годы является лидером в мире спортивной одежды и обуви, однако мало знакома российскому покупателю. Выбирая ТРЦ Авиапарк в качестве площадки для центрального магазина, мы ориентировались на его популярность среди молодой аудитории, для которой спорт является неотъемлемой частью жизни», — говорит Дмитрий Агеев, генеральный директор ООО «Анта Рус».