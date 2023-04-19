Вход
ADV



Интересно
Все сюжеты
Алексей Бобровский

Бренд ANTA открыл свой самый большой флагманский магазин в России

  • 172
  • 0
  • 19 Апреля 202315:02

14 апреля в Москве в ТРЦ Авиапарк открылся самый большой в Европе флагманский магазин бренда спортивной одежды и обуви ANTA. ANTA — самая быстрорастущая из крупных спортивных компаний в мире, 3-й спортивный бренд по стоимости, входящий в топ-20 по обороту среди всего фэшн сегмента, а его мировая розничная сеть состоит из более 10 000 магазинов.

Новое пространство ANTA с торговой площадью 360м² оформлено в соответствии с концепцией бренда. Светлый и современный дизайн вдохновляет гостей не просто купить себе необходимый элемент гардероба, но и мотивирует привнести в свою жизнь больше движения. Зонирование по видам спорта позволяет сразу найти необходимую экипировку, а выделенные капсулы фокусных коллекций моментально привлекают к себе внимание.

Важность открытия флагманской точки бренда заключается в первую очередь в том, что именно на территории ТРЦ Авиапарк будут собраны  все передовые новинки от профессиональных моделей для бега и баскетбола до популярных линеек спорт-фэшн, позволяющая собрать не только функциональные, но и стильные образы.

День праздничного открытия начался с забега, что ознаменовало собой не только официальное открытие дверей нового магазина, но и начало бегового сезона для всех, кто этого ждал. Участниками стали атлеты спортивных клубов, которые вместе совершили забег по Хорошевскому шоссе и передали торжественную эстафету представителям бренда. Вместе они произнесли приветственную речь и перерезали ленту. Кульминацией мероприятия стал модный показ всех линеек бренда.

«Новое пространство — это новые возможности показать аудитории качество и постоянно совершенствующиеся технологии, которые используются при создании наших коллекций. ANTA уже многие годы является лидером в мире спортивной одежды и обуви, однако мало знакома российскому покупателю. Выбирая ТРЦ Авиапарк в качестве площадки для центрального магазина, мы ориентировались на его популярность среди молодой аудитории, для которой спорт является неотъемлемой частью жизни», — говорит Дмитрий Агеев,  генеральный директор ООО «Анта Рус».

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2023
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru