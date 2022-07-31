Бренд ASUR представил коллекцию с заботой о людях и экологии

23 и 24 июля в саду имени Баумана в рамках фестиваля «Зеленый подиум» прошли показы российских дизайнеров, объединившие около ста отечественных брендов одежды, эко-продукции и аксессуаров. Тема экологичной моды, давно находящаяся на повестке fashion-сообщества, становится все более реалистичной и повседневной благодаря брендам-активистам.

Одним из участников показа стал российский бренд женской одежды ASUR, разрабатывающий одежду в концепции «этичной моды». Такая идея подразумевает заботу обо всех людях, вовлеченных в процесс производства и потребления, а также минимизацию вреда, наносимого природе индустрией.

Название бренда ASUR – сокращение от фразы «As you are», что дословно означает «такой как ты». Среди основных особенностей компании можно назвать:

дизайн на стыке классики и трендов с акцентом на комфорт,

широкий размерный ряд (от 42 до 60 размера на все модели),

интерес к российским этническим группам и культурные референсы,

сотрудничество с местными производствами,

высокое качество продукции, что позволяет удлинить ее жизненный цикл и снизить вред, наносимый окружающей среде,

доступная цена на высокое качество.

Тема представленной на «Зеленом» подиуме коллекции - «Преломление» раскрывает проблему адаптивности и отражает метафорический путь личности: переход от наиболее хрупкой и эфемерной красоты живого цветка к состоянию прочного и гладкого металла. В стилизации образов использовались живые цветы и конструкции из металлической проволоки.

«Мы поддерживаем идею многообразия и стараемся создавать вещи, среди которых каждая найдет свой самый любимый образ», - делится основатель бренда Татьяна Андрианова.

23 и 24 июля в саду Баумана прошло самое вдохновляющее fashion-событие этого лета - Фестиваль моды и роста 2022 «Зеленый подиум». На трех уникальных подиумах свои работы продемонстрировали более 50 дизайнеров из России и стран СНГ. В событии приняли участие более 100 брендов одежды, эко-продукции и аксессуаров. Главным событием фестиваля стал уникальный перфоманс «Русская классика на языке современной моды» в гроте Бельведер при участии звезд эстрады, театра и кино. Также прошли мастер-классы, лекции, конкурс молодых дизайнеров и флористов, концерт, а на территории парка развернулся зеленый маркет от российских производителей.