Бренд GAP впервые в России провел детский показ в рамках PICCOLO FASHION DAY в ТРЦ ЕВРОПОЛИС.
GAP представил коллекцию весна-лето 2022, с посылом see now buy now. Каждый желающий мог приобрести увиденные образы подобранные стилистами.
Бренд GAP впервые в России провел детский показ в рамках PICCOLO FASHION DAY в ТРЦ ЕВРОПОЛИС.
GAP представил коллекцию весна-лето 2022, с посылом see now buy now. Каждый желающий мог приобрести увиденные образы подобранные стилистами.
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