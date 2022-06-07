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PICCOLO

Бренд GAP впервые в России провел детский показ в рамках PICCOLO FASHION DAY в ТРЦ ЕВРОПОЛИС.

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  • 07 Июня 202212:43

Бренд GAP впервые в России провел детский показ в рамках PICCOLO FASHION DAY в ТРЦ ЕВРОПОЛИС.

GAP представил коллекцию весна-лето 2022, с посылом see now buy now. Каждый желающий мог приобрести увиденные образы подобранные стилистами.

 

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