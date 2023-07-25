Чем полезен калькулятор процентов по займу?

Как рассчитать переплату по проценту по займу?

Оформление кредита, кажется, на первый взгляд простым и понятным процессом. Берете деньги, возвращаете через указанный срок с процентами. Но вся идиллия рушится, когда сумма переплаты оказывается в разы выше, чем ожидалось. Например, человек берет 100 тыс. рублей под 10% на три года. В представлении многих людей к моменту возврата переплата должна составить 10000 рублей.

Что такое процентная ставка?

На самом деле, система расчетов несколько иная. Проще рассчитать поможет калькулятор процентов по займу, где нужно ввести искомые данные. Но если хочется понять все самому, то стоит углубиться в вопрос. Процентная ставка выражается в договоре в годовом значении. Она бывает разной:

Плавающая или фиксированная. В последнем случае ставка устанавливается на весь срок без изменений.

Декурсивная или антисипативная. Первое предполагает выплату всех процентов в конце срока, второе - в начале или в процессе.

Номинальная или реальная. Другими словами с учетом текущей инфляции или без нее.

Все эти нюансы влияют на размер ставки. Кроме того, чем дольше срок, тем выше переплата. Ведь процентная ставка учитывается за каждый год. При этом размер меняется в зависимости от того, сколько еще вы остались должны банку. Поэтому порой, гасить кредит досрочно, если позволяет договор, выгодно.

От чего зависит начисление процентов?

Сколько и за что в итоге нужно заплатить банку после получения кредита. Изначально банк составляет договор, к которому прилагается график гашения. Он позволяет вычислить итоговую сумму переплаты по займу. Но большинство заемщиков подписывают договор, не понимая, из чего именно складывается переплата. Ее составные:

Проценты по кредиту на весь срок, согласно процентной ставке, которая указана в договоре между заемщиком и кредитором.

Страховой полис. Иногда в стоимость включена страховка на случай, если кредит вами не будет погашен (добровольное).

СМС-оповещение. В некоторых банках включают эту опцию, которая отправляет сообщение с напоминаниями клиенту.

С полным списком услуг, за которые вы в итоге заплатите за кредит, указаны в строке "Полная стоимость кредита". Обычно она заполняется мелкими буквами и где-нибудь в конце договора. Многие "ненужные" услуги можно отключить, потребовав у банка убрать их. В этом случае переплата по займу в итоге будет значительно меньше.

Что такое калькулятор расчета процентов?

В первую очередь это удобный инструмент, позволяющий самостоятельно оценить размер переплаты по займу. Однако в нем будет указана только чистая переплата по вознаграждению. Другие опции (подключаемые услуги) в итоговый расчет не входят. Калькулятор расчета процентов потребует от вас ввести:

Точную дату начала и окончания кредита. Вы можете переписать эти сведения прямо с договора, заключенного с банком.

Размер процентной ставки, по которой банк выдает кредит своим клиентам. Иногда ставка может быть ниже, чем заявлено.

Общая сумма денежных средств, которая вам требуется. Нужно указывать ее полностью и точно.

Наличие просрочки. Если таковое имеется, то следует включить эти данные, чтобы получить точные цифры.

После введения данных нажмите "рассчитать". Калькулятор самостоятельно за пару секунд составит подсчет и выдаст график гашения. В нем будет отражена сумма переплаты за кредит. Однако эти данные, стоит напомнить, являются предварительными. Точную сумму вам может сказать только менеджер в банке.

Подходит ли калькулятор для расчетов займов в МФО?

Программа может рассчитать итоговую стоимость кредита по процентной ставке как для банковского займа, так и кредита в МФО. Единственное, что требуется — указывать процентную ставку в годовом выражении, а ее руководство микрофинансовых организаций обычно скрывают. Но калькулятор поможет сделать расчет точно.