Dance and Dream: новая коллекция Akhmadullina Dreams

В современной реальности стали очень важны такие понятия, как комфорт и безопасность. Именно на эти два тезиса полагался бренд Akhmadullina Dreams при создании коллекции Осень-Зима 2021/22. Основа коллекции – цветовая палитра, сочетающая в себе спокойные оттенки и яркие акценты: первые для спокойствия и чувства защищенности, вторые – для поднятия настроения. Объемный пуховик бежевого цвета с концертом волшебных персонажей, пальто из искусственного меха с цветными градиентами, объемные шапки –способ не только согреться в холодную погоду, но и почувствовать себя уютно и безопасно.

Главные герои коллекции – медведи танцующие и стоящие за диджейским пультом, зайцы с гуслями – послы жизнерадостности, цель которых – напомнить нам о том, что для праздника не нужен повод. Персонажи устроили фестиваль жизни на платьях, пуховиках, рубашках, футболках и свитерах, чтобы заставить своих обладателей радоваться каждому дню. К позитивному мышлению нас также призывает основной посыл коллекции: «Dance and Dream» («Танцуй и мечтай»), проскальзывающий на многих моделях в виде принтов, вышивок и надписей.

Каждая модель капсулы отражает ДНК бренда: знаковые принты, вышивки, сложные цвета, жаккард с узнаваемым паттерном. Встретить фирменного зайку можно на всех моделях коллекции: то он скачет по плиссировке юбки, то расположился на пряжках, пуговицах и пуллерах. Логотип и монограмма активно используются в принте, на подкладках пальто и пуховиках, в вышивках и жаккардах.

Современные тенденции подсказывают, что одежда должна быть не только стильной, но и эргономичной. Именно поэтому бренд Akhmadullina Dreams стремится создавать всегда актуальные и мультифункциональные вещи. В коллекции Fall-Winter 21/22 представлен ряд моделей, которые можно подстраивать под разные случаи и настроения: платье со съемным воротником, пуховик с отстегивающимся карманом, куртка-трансформер, у которой отстегиваются практически все детали, куртка со съемной жилеткой.

Цветовая гамма коллекции – комфортная, успокаивающая: травяные и еловые оттенки зеленого, бежевый, терракотовый, шоколадный с акцентами бирюзового и горчичного. Для костюмов в коллекции использованы ткани спокойных оттенков с добавлением яркой нити. Must-have капсулы – костюм-тройка, в котором жакет и юбка одного цвета гармонично соседствуют с брюками другого.