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Пырескина Светлана

Дебют Владимира Славского в картине "Обоюдное согласие-2" Валерии Гай Германики.

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  • 17 Января 202410:27

Валерия Гай Германика завершила съемки "Обоюдного согласия-2", где дебютировал молодой актер Владимир Славский.

Ранее Владимир Славский был известен, как успешный стилист, манекенщик, входящий в топ-100 самых красивых моделей мира, лицо бренда Versace, а также креативный директор бренда DEMURYA.

Исполняя одну из ролей, он рассказывает: «В картине «Обоюдное согласие - 2» я играю роль антагониста Миши — меркантильного, скользкого персонажа, который хочет завладеть имуществом семьи, откинув все  моральные и этические принципы. В фильме затронуты обьюзивные отношения, я считаю в настоящее время это острая социальная тема, которую Валерия Германика очень развернуто показала на примере одной семьи. Хоть и режиссер советовала сохранить в себе этот имиджевый образ — это не мой вариант, так как я устроен иначе, ведь в жизни я совсем другой человек, но сыграть эту роль мне удалось легко.

Школа Валерии Гай Германики - сильнее всех актерских курсов, которые человек может когда-либо пройти, ибо Валерия достает всё изнутри и говорит: «живииии!!! – ты не Володя, ты Миша», поэтому актерское мастерство осваивается через школу жизни.

Я очень рад работе и дружбе с Лерой и уверен, что это только начало и мы продолжим сотрудничать в кино.

Картина "Обоюдного согласия-2" будет первая в России "вертикальная франшиза": второй сезон сериала ни сюжетно, ни актерами не будет связан с первой частью.

В этот раз режиссер в жанре детектива будет исследовать тему домашнего насилия.  

В центре сюжета — убийство предпринимателя и многодетного отца, в котором подозревают его жену.

Во время расследования постепенно выясняется, что за фасадом счастливой семьи много лет скрывался абьюз и покойный много лет жестоко обращался со своей супругой.

  

В актерский состав шоу вошли: Владимир Славский, Глафира Тарханова, Диана Арбенина, Елена Ханга, Глеб Пускепалис, Максим Ползиков, Мария Михалкова-Кончаловская, Артём Анашкин, Илана, Валентина Ясень и др.

Премьера проекта намечена на начало 2024 года. 

Сериал будет доступен в онлайн-кинотеатре KION.

Съемочная группа:

  • Генеральные продюсеры: Данила Шарапов, Пётр Ануров, Игорь Мишин

  • Продюсеры: Максим Филатов, Илья Бурец

  • Ведущие продюсеры: Марина Бебенина, Ирина Щербович-Вечер

  • Креативный продюсер: Маруся Трубникова

  • Режиссер: Валерия Гай Германика

  • Автор идеи: Данила Шарапов

  • Оператор-постановщик: Геннадий Успангалиев

  • Художник-постановщик: Елена Травкина

  • Сценаристы: Александр Талал  («Смычок», «Пищеблок», «Скажи ей»), Татьяна Салахиева-Талал, Виктория Островская («The Телки», «Убить Риту»)

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