День худеющих: избавляемся от последствий и комплексов

День худеющих – отличный повод заняться состоянием своего здоровья и оценить личную ситуацию с весом. Важно помнить: правильное похудение должно быть постепенным и безвредным для организма, ведь зачастую стремление похудеть быстро приводит к проблемам со здоровьем и появлением эстетических несовершенств.

Люди, худеющие с большого веса, с сожалением замечают, что кожа становится обвисшей и дряблой. Особенно часто это встречается при резком избавлении от лишних килограммов. В таком случае для достижения идеальной фигуры появляется новая задача – подтянуть кожу после похудения.

Мы обратились к специалистам, чтобы узнать о возможных методах и вариантах коррекции обвисшей после похудения кожи:

“Кожа – это самый большой орган, адаптирующийся к любым изменениям. Когда у человека увеличивается масса, кожа начинает расширяться, освобождая место для роста. Если жить долгое время с лишней массой тела (условно в растянутой коже), то внутри происходят необратимые изменения: повреждение коллагеновых и эластиновых волокон кожи, что влечет за собой утрату способности к стягиванию. Именно поэтому после похудения более чем на 10 килограммов кожа висит, становится дряблой и рыхлой. Чем больше веса человеку удается скинуть, тем более дряблой остается кожа после похудения. Такой эстетический дефект не только порождает комплексы, неуверенность в себе, но и может стать причиной нарушения функций органов пищеварительной системы и опущения органов. Поэтому важно знать, как убрать кожу после похудения” – объясняет Дмитрий Блинов, врач с 15 летним стажем, сертифицированный пластический хирург, выполняющий широкий спектр операций по коррекции груди, лица и тела.

“Безусловно, здоровым людям без диагноза ожирения не стоит сильно беспокоиться. Малое обвисание кожи хорошо поддается стандартным видам коррекции с помощью массажей, косметологических процедур, применения в домашнем уходе косметических средств, выполнения комплекса спортивных упражнений, и не требует хирургического вмешательства. При возникновении сомнений по поводу степени обвисания кожи я рекомендую проконсультироваться с двумя специалистами разных профилей. Благодаря совместной работе косметолога и врача-хирурга пациент сможет получить объективную стратегию по восстановлению кожи и целостную картину степени проблемы” – рассказывает Мария Блинова, врач-дерматолог, косметолог.

Малое обвисание кожи

Стратегия восстановления: массаж + косметологические процедуры + домашний уход за кожей с помощью косметических средств + комплекс спортивных упражнений.

Классические корректирующие и аппаратные массажи:

антицеллюлитный;

лимфодренажный;

скульптурный;

вакуумно-роликовый;

LPG.

Плюсы аппаратных техник массажа:

Эффективность и индивидуальный подход. Специалист настраивает аппарат, выбирает программу и режим, учитывает состояние тканей и выраженность дефектов.

Без травматизации тканей и боли. Дренажный эффект позволяет избавиться от лишней жидкости в организме. Синяки и гематомы отсутствуют. Можно быстро избавиться от проявлений целлюлита.

Естественное восстановление тонуса и упругости тканей. Активизируется процесс кровообращения, улучшаются процессы обмена веществ.

Базовые косметологические процедуры:

Мезотерапия – малоинвазивный метод, при котором инъекционно вводятся косметологические препараты (витамины, аминокислоты, гиалуроновая кислота, коллаген), запускающие процессы метаболизма, разглаживающие мелкие морщины и улучшающие тургор.

Биоревитализация – инъекционное введение препаратов, в основу которых входит гиалуроновая кислота.

Exilis Ultra 360 – глубокий контролируемый прогрев тканей, благодаря которому провоцируется выработка нового коллагена и разрушаются жировые клетки. Процедура помогает избавиться от лишних объемов, «апельсиновой корки», придать коже тела упругость и повысить ее качество.

Ударно-волновая терапия на аппарате BTL X-Wave – воздействие энергией низкочастотных звуковых волн на соединительную ткань и подкожно-жировой слой. Разрушает фиброзные перегородки, являющиеся причиной образования целлюлита. После процедуры повышается упругость и эластичность кожи, увеличивается выработка коллагена, улучшается кровообращение, происходит видимое сглаживание неровностей на теле, улучшение структуры кожи, уменьшение объема жировой клетчатки.

Сильное обвисание кожи

Требует комплексного подхода:

хирургического вмешательства, целью которого является подтяжка;

лифтинга с помощью рассасывающих нитей;

курса аппаратных и инъекционных процедур;

косметологических обертываний;

использования косметических средств;

массажа (ручного или аппаратного);

ношения утягивающего белья;

комплекса спортивных упражнений.

Прямое хирургическое вмешательство используется чаще всего, если произошла потеря большого объема лишнего жира и появились выраженные дефекты тканей. Предварительно нужно обязательно пройти обследование, чтобы исключить противопоказания и проконсультироваться с пластическим хирургом по поводу стратегии коррекции.

Средства для тела

Гель для тела антицеллюлитный

Гель для тела обладает противоотечным и лимфодренажным действием. Улучшает кровообращение в тканях, уплотняет кожу, тонизирует и укрепляет ее. Присутствие природных биофлованоидов и E.C.A.-3 комплекса оказывает противовоспалительное действие и способствует выведению шлаков и токсинов. Уменьшает выраженность целлюлита, делает кожу упругой при регулярном применении. Подходит в качестве процедуры домашнего обертывания.

Académie Scientifique de Beauté

Молочко для тела с морским коллагеном

Деликатное молочко с нежной текстурой быстро впитывается, оставляя на коже ощущения свежести. Благодаря содержанию в своем составе морского коллагена, день за днем повышает эластичность кожи и устойчивость к возрастным изменениям. Экстракт термальных водорослей содержит в составе большое количество минеральных солей, способствующее восстановлению и реминерелизации кожи. Микроэлементы и витамины восполняют дефицит и влияют на скорость биохимических реакций в клетках. Высокая влагопоглощающая способность позволяет удерживать и привлекать влагу в кожу путем формирования пленки на поверхности кожи, увлажняет и разглаживает кожу, делая ее упругой и мягкой. Глицерин является увлажняющим агентом растительного происхождения, обеспечивает увлажнение в течение дня, делая ее упругой и эластичной. Аллантоин повышает защитные функции и восстанавливает защитный барьер кожи. Молочко увлажняет, разглаживает кожу и предотвращает возрастные изменения, способствует повышению эластичности и тонуса кожи, устраняет шелушения и сухость.