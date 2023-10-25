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Детская одежда Ticket Xtreme уже в магазинах Motherbear

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  • 25 Октября 202316:30

Встречайте новинку — одежда Ticket Xtreme уже в магазине Motherbear!

Одежда Ticket Xtreme обладает идеальными характеристиками — она создана для климата с затяжными холодами и дождливым межсезоньем, ее можно активно носить и часто стирать, изготовлена из водо- и ветронепроницаемых материалов, оснащена удобными застежками с защитой от снега.

Свободные и практичные модели Ticket Xtreme не мешают ребенку играть, бегать и резвиться и наслаждаться прогулкой в любую погоду Ticket Xtreme.

 

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