Детская одежда Ticket Xtreme уже в магазинах Motherbear

Встречайте новинку — одежда Ticket Xtreme уже в магазине Motherbear!

Одежда Ticket Xtreme обладает идеальными характеристиками — она создана для климата с затяжными холодами и дождливым межсезоньем, ее можно активно носить и часто стирать, изготовлена из водо- и ветронепроницаемых материалов, оснащена удобными застежками с защитой от снега.

Свободные и практичные модели Ticket Xtreme не мешают ребенку играть, бегать и резвиться и наслаждаться прогулкой в любую погоду Ticket Xtreme.