Эксклюзивная коллаборация YOU WANNA X VELVETIN

«We don’t want to sexualize society, we want you to be confident as you are», - под этим слоганом российские бренды You Wanna и Velvetin Jewellery заявили о своём первом сотрудничестве. Представляя дерзкую коллаборацию одежды и украшений YOU WANNA X VELVETIN, бренды хотят показать, что сексуальное тело – это красиво, а открытые и эпатажные вещи не должны быть запретными.

Визитная карточка You Wanna — сексуальное платье, которое присутствует в различных вариациях во всех коллекциях, в коллаборации с Velvetin Jewellery приобретает еще более дерзкое звучание. Так, например, в капсулу YOU WANNA X VELVETIN вошло платье 5th Element, вдохновленное одноименным фильмом и отсылающее нас к силуэтам будущего, мини с акцентным вырезом на груди и платье-сетка с разрезом. Платья и топы с вставками из сетки, боди и брюки-клеш со шнуровкой, красный тренч из экокожи сочетаются с украшениями с надписью-манифестом «SEX» – серьги, браслеты, подвески и кольца, выполненные из серебра и белого золота, – всё для самовыражения смелой и уверенной в себе героини.

К выходу коллаборации приурочена атмосферная футуристичная съемка, автором которой стал Мирослав Коваленко. Капсула уже доступна в офлайн магазинах брендов и на сайтах you-wanna.ru и velvetin.ru.

Информация о брендах:

You Wanna – российский бренд одежды, в коллекциях которого можно найти самые актуальные тренды сезона.

Формируя ассортимент капсулы, бренд ориентируется на образы, которые можно выбрать как для повседневных мероприятий – от завтраков с близкими до деловых переговоров, так и для вечерних – от свидания до посещения театра.

Офлайн-магазины бренда представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону. Онлайн-магазин предлагает доставку по всему миру.

Velvetin Jewellery – один из лидеров российского рынка ювелирных изделий. Компания известна своими инновациями в области дизайна и ювелирных технологий и широким ассортиментом изделий: браслеты, подвески, кольца,шармы, серьги, а также эксклюзивные украшения по индивидуальному проекту.

Velvetin Jewellery создает ювелирные украшения со смыслом. Каждое изделие не только красиво, но и символично – оно хранит в себе какую-то историю, что-то очень личное и значимое.

Офлайн-магазин бренда представлен в Москве в ТЦ «Океания»