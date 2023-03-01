Эксклюзивно в SUNLIGHT: аквамарин - камень марта - в ювелирных украшениях SERGEY GRIBNYAKOV

Аквамарин - благородный самоцвет название, которого полностью отражает его символику. С латинского aqua marina - «морская вода», что говорит о том, что камень напрямую взаимосвязан с водной стихией. Древние римляне видели в камне цвет Средиземного моря из-за его необычной способности отражать сразу два оттенка: голубой и зеленый. А средневековые мореходы полностью доверяли прогнозным предсказаниям самоцвета, перед бурей оттенок камня менялся с небесно-голубого на зеленоватый. Также есть поверье, что аквамарин способен утихомирить как бушующий шторм в океане, так и эмоциональную бурю в человеке, благодаря волшебной способности камня успокаивать нервы и охлаждать конфликтные страсти. Например, укрепить брак и поддержать любые отношения в понимании и дружелюбии поможет серебряный браслет с аметистом, аквамарином и розовым кварцем SERGEY GRIBNYAKOV (арт. 143310). А серебряный комплект с аквамарином SERGEY GRIBNYAKOV: колье (арт. 322697) и браслет (арт. 322702) и вовсе может послужить идеальным подарком ко Дню рождения или к 8 марта любимому человеку, особенно, если ей присущ один из знаков Зодиака: Рыбы, Водолей, Вы или Рак.

По версии American Gem Society (торговая ассоциация розничных ювелиров, независимых оценщиков, поставщиков и отдельных представителей ювелирной отрасли) минералом, который олицетворяет март, является аквамарин. Этот «ювелирный» камень может стать отличным защитником своего владельца, рожденного в первом месяце весны.

Аквамарин – прозрачный камень голубого или зеленовато-голубого цвета из группы берилла, он является «родственником» изумруда. Крупные месторождения аквамарина находятся в Бразилии, Нигерии, Мозамбике и на Мадагаскаре. В природе чистые, без дефектов аквамарины встречаются не так часто, поэтому вставки аквамарина ювелирного качества относятся к первой группе по классификации дорогостоящих драгоценных камней. Средняя стоимость облагороженного аквамарина ювелирного качества весом 3 карата на международном рынке составляет 400$ (приблизительно 130$ за карат). Поэтому крупные аквамарины используются только в люксовых эксклюзивных украшениях. Наиболее ценятся самоцветы глубокого небесно-голубого цвета. Необходимо отметить, что интенсивность окраски возрастает после нагревания аквамарина выше 400°С, в процессе чего так же выгорает зеленоватый оттенок. После тепловой обработки аквамарин становится более хрупким, именно поэтому ювелирные украшения с аквамаринами, особенно насыщенного сине-голубого цвета не рекомендуется чистить в ультразвуковой ванне. Безопасно почистить изделия с аквамаринами можно мягкой щеточкой в тёплой мыльной воде или специальными средствами для ухода за украшениями. Плюсом аквамарина является его относительная твердость (по шкале Мооса –7,5 – 8), поэтому украшения с аквамарином можно носить в повседневной жизни не боясь поцарапать вставку.

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