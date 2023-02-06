Эргономичный стол для эффективной работы

Термин «эргономика» можно отнести к удобному и безопасному оборудованию. Эргономичная мебель создаёт сотрудникам офиса благоприятную среду для работы. Непрерывное сиденье за столом в течение нескольких часов наносит вред здоровью человека. Со временем появляется мышечная усталость, боли в спине, заболевания опорно-двигательного аппарата. Длительное сидение вызывает не только усталость, но и депрессию.

Бренд ERGOSTORE заботится о здоровье человека. Оригинальная разработка – Офисные столы, которые помогают не уставать человеку. Высокое качество и заявленные характеристики подтверждают соответствующие сертификаты.

Плюсы эргономичной мебели

Дизайнеры разрабатывают эргономичную мебель ERGOSTORE совместно с ортопедами. Эргономичный стол подарит владельцу комфорт во время использования, снизит усталость. Пользователь получит следующие преимущества:

сбережёт здоровье позвоночника;

предотвратит различные заболевания;

избавит от болезненных ощущений из-за длительного сидения.

Офисные столы со встроенной функцией электрической регулировки высоты столешницы позволяют людям трудиться в сидячем и стоячем положении. Эргономичный стол простой в эксплуатации, подходит для работы людям даже очень высокого роста.

Уникальная разработка создана для человека, чтобы постоянно изменять положение корпуса тела. Благодаря поэтому, перераспределяется равномерно нагрузка на разные группы мышц, тело не устаёт.

Встроенный электропривод позволяет регулировать высоту столешницы, не вставая с рабочего места. Для людей, не имеющих возможности работать сидя весь день, такой офисный стол станет лучшей находкой. Эргономичный стол поможет предотвратить нарушение кровообращения, и в результате уменьшить боли в спине.

Особенности эргономичных столов

Офисная мебель должна обеспечивать сотрудникам максимальный комфорт. Чтобы правильно выбрать эргономичный стол, нужно учесть несколько важных параметров:

Высота столешницы должна изменяться. Это важный аспект, который необходимо учесть. При длительной работе за столом нужно менять высоту столешницы.

Наклон столешницы. Настройка необходимого положения рабочей поверхности стола обеспечит удобство в работе, устранит напряжение в теле.

Крепёж для проводов. Специальное крепление поможет компактно и надёжно закрепить провода оборудования. Стол будет безопасным в использовании. Отсутствует риск перебивания и перетирания оплётки кабелей.

Встроенные полки для различных гаджетов. Ниши предусмотрены специально для установки портативной электроники. Пользователь компактно разместит гаджеты, не нужно приобретать дополнительные подставки.

Модульная конструкция. Такой эргономичный стол покупают для работы нескольких человек. В офисе для работы в многозадачном режиме следует иметь дополнительные подставки, полки и разные держатели. Сотрудникам, работающим с чертежами, нужно много свободного пространства столешницы.

Встроенные разъёмы. Когда используется множество гаджетов, лучше иметь в столе несколько встроенных разъёмов. Это позволит расширить функционал и быстро справляться с задачами. Цена стола будет выше других моделей, но вариант является оптимальным на долгосрочную перспективу.

Эргономичный стол удовлетворит потребности любого потребителя, если делать выбор в соответствии с перечисленными параметрами, отдавая предпочтение в пользу необходимых функций.

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