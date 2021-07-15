Фабрики обуви из Дагестана представят на выставке MosShoes свою лучшую продукцию

Минпромторг РД объявил об организации коллективного стенда обувных фабрик Дагестана на Международной выставке обуви Mosshoes, которая пройдет в Москве c 30 августа по 2 сентября 2021.

Среди участников будут обувные фабрики IRIDSON, Ганс, SLIMEN-STYLE. Предприятие IRIDSON было организовано в 1999 году, выпускает мужскую обувь в стиле классика и комфорт. На фабрике были попытки изготовления пробных партий женской демисезонной обуви, в планах стоит выпуск детской обуви.

Фабрика «Ганс» работает в Махачкале уже более 20 лет и поставляет продукцию во многие города России. В коллекциях Ганс представлен большой ассортимент мужских классических и спортивных туфель, мокасин, утепленных ботинок, сандалий. Ганс – единственный производитель обуви в регионе, который запустил свое производство подошв.

SLIMEN-STYLE – это более молодая компания, находится на рынке около 10 лет. Это предприятие выпускает мужские кеды, кроссовки, мокасины, летнюю обувь. Предприятие уделяет большое внимание дизайну обуви. Дагестанские предприятия активно используют в производстве натуральную кожу, работают на современном высокотехнологичном оборудовании.

Скоро представители оптовой и розничной торговли из разных регионов России смогут оценить качество продукции фабрик из Дагестана на выставке MosShoes.

Источник: Мосшуз

Фото: SLIMEN-STYLE