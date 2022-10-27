С 15 октября по 20 ноября 2022 года в Западном крыле Новой Третьяковки проходит масштабный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха». Он объединит работы фотографов и художников, которые смогли отобразить и передать все разнообразие удивительного животного мира.

14 октября состоялось открытие фестиваля www.wnfest.ru - проект, дух и философия которого направлены на изменение экологического сознания и поведения людей через любовь к природе и понимание важности ее сбережения. Это крупнейший образовательный, эколого-научный проект, дающий возможность школьникам, студентам, москвичам узнать о красоте мира дикой природы.



Ведущими церемонии стали: амбассадор фестиваля, продюсер, телеведущий и актёр Валдис Пельш и мультимедийный виртуальный персонаж, цифровой аватар московской природы Терра, который впервые был представлен столичной публике летом 2022 года на ежегодной Экологической конференции, организованной Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

На открытии собралось более 250 гостей – представители Правительства Москвы, руководители организаций-партнёров, журналисты, фотографы и почетные гости.

Открывая мероприятие, Антон Кульбачевский, Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, поделился впечатлением о масштабах фестиваля: «Динамика развития, которую за 16 лет приобрел Фестиваль, поражает. Только в 2022 году на конкурс было получено 14 232 работы от 4252 авторов из 111 стран. Это по-настоящему международный масштаб. Желаю проекту, как и его тотемному животному, существовать минимум 400 лет и радовать посетителей. Большое спасибо фотографам, которые посвятили свою жизнь и творчество этой благородной теме».

В рамках церемонии состоялось награждение победителей и финалистов международного конкурса ЗОЛОТАЯ ЧЕРЕПАХА, входящего в ТОП-3 творческих фотоконкурсов дикой природы в мире. Победителями и призерами конкурса в 3 категориях «Фотография», «Живопись», «Эко-плакаты» в 20 номинациях стало более 60 фотографов из 16 стран мира. Гран-при «Фотограф года» получил венгерский фотограф Норберт Кашас.