В Москве с 4 марта проходит Общероссийский фестиваль природы “Первозданная Россия”. Экспозиция разместилась в западном крыле Новой Третьяковки на Крымском валу. Здесь в течение месяца будет царить атмосфера добра и созидания, вдохновляющая людей на осознанное отношение к природе и к ее охране.

Ставшее уже традиционным мероприятие собирает ценителей красоты российской природы, которые смогут стать зрителями и участниками самых интересных событий в сфере природной фотографии и охраны окружающей среды. Фестиваль популяризирует искусство природной фотографии, документальное кино, познавательный туризм, идеи ответственного отношения к природе.