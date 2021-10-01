Где купить косметологические аппараты для салона красоты?

Современная индустрия красоты не обходится без применения косметологических аппаратов, которые используются в самых разных процедурах по уходу за лицом и телом. С целью экономии средств важно правильно выбрать поставщика косметологических аппаратов с выгодными условиями, предоставляющего гарантию качества и оригинальности всего поставляемого оборудования.

Сфера применения косметологических аппаратов

В контексте рассмотрения темы про косметологические аппараты следует для начала определиться, для чего они используются и где применяются. Прежде всего, данная категория оборудования используется в салонах красоты и косметологических кабинетах, где можно пройти процедуры по коррекции фигуры, уходу за лицом и телом. Косметологические аппараты применяются для того, чтобы повысить эффективность процедур, сделать их ещё более комфортными для клиентов, а результат продлить на многие месяцы. Ручные ритуалы красоты не способны сравниться с инновационными аппаратными процедурами, осуществляемыми с использованием современного косметологического оборудования известных мировых производителей. Данный вид оборудования важно использовать в современной индустрии красоты по нескольким причинам: во-первых, это существенно расширяет спектр оказываемых услуг, во-вторых, обеспечивает максимум комфорта для клиентов во время процедур, в-третьих, можно получить моментальный видимый результат уже после первого посещения.

Виды популярных аппаратов для салонов красоты

Существует огромное количество косметологических аппаратов, среди которых можно выделить такие основные категории:

оборудование для эпиляции;

устройства для борьбы с целлюлитом;

аппараты для деликатной коррекции фигуры;

оборудование для удаления пигментации кожи и др.

Самой большой популярностью пользуются профессиональные аппараты для салонов красоты от ведущих мировых производителей. Среди наиболее рейтинговых моделей косметологического оборудования можно выделить аппарат коррекции фигуры и омоложения S-SHAPE 5в1, аппарат для стимуляции мышц SLIM BEAUTY US381, устройство для удаления тату Magneto 360 и др. Кроме того, большой популярностью пользуются профессиональные аппараты для эпиляции лица и тела, такие как диодный лазер EDEL-808, аппарат для удаления волос DPL|E-Light|SHR - Z1 и т.п.

Определиться с оптимальной моделью косметологического оборудования с учётом специфики конкретного салона красоты помогут консультанты компании KOSMO DOM. Опытные специалисты проконсультируют по вопросам подбора косметологических аппаратов с сайта kosmo-dom.ru, предложат лучшие модели оборудования по выгодной цене и с быстрой доставкой в любой регион страны.