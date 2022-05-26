Имплантация зубов в стоматологии мирового уровня

Стальной зубной имплантат является самым прочным из всех видов. Он выдерживает максимальную нагрузку, его срок службы более 80 лет. Для того чтобы добиться высокой стойкости конструкции, титановый имплантат изготавливают в лабораториях, которые контролируют процесс изготовления на всех этапах. Сегодня Стоматология Доктора Мансурского предлагает вам оригинальные решения в этих аспектах.

Проведение стоматологических процедур

Клинике оборудована современными стоматологическими установками последнего поколения, которые обеспечивают контроль над процессом лечения зубов с помощью компьютерной системы. Врачи центра используют современное и эффективное средство анестезии – эндотрахеальный наркоз. Анестезия практически не заметна, и является самым быстрым и безболезненным способом лечения зубов.

Процесс изготовления подобных имплантов довольно сложен, требует использования лучших, точных, а также современных материалов. Одной из этих вещей является титан.

При этом на 100% титановая конструкция, если она применяется, требует и вполне оправданного риска - при неправильном уколе, повреждении титанового волокна или его разрушении возможна утрата импланта даже при выполнении простых реставраций, а вот при полной адентии титан может быть полностью утрачен.

Уже на стадии подготовки к лечению важно удостовериться в качестве титановой конструкции, получить ее точные параметры и произвести необходимые замеры. Все это позволит избежать возможных ошибок в установке импланта. В стоматологической клинике новейшие разработки в области имплантологии и все необходимое для их успешного использования вы можете получить в комплексе.

Преимущества зубных коронок из керамопласта

Керамическая керамика отличается большей прочностью и более совершенной формой, чем цементный цемент. Керамика имеет более эстетичный внешний вид, она не вызывает у пациента неприятных ощущений. Она является достаточно доступной по цене, поэтому отлично подойдет практически для каждого человека.

Он обладает высокой биосовместимостью с организмом человека, в отличие от винта с цементом, который со временем может разрушиться из-за различных заболеваний.

Многие пациенты ошибочно считают, что имплантация зубов – это единственный способ восстановить жевательную функцию, но на самом деле она имеет и другие преимущества.

Имплантация зубов может помочь многим пациентам, страдающим пародонтозом, при котором разрушаются мягкие ткани ротовой полости и десны.

Коронка на зуб имплантация позволяет полностью восстановить утраченный зуб путем установки на него искусственного корня. Ее можно применять для зубных протезов с фарфоровыми или металлокерамическими коронками, которые достаточно дорогостоящие и доступны не всем. Стоматология Доктора Мансурского это лучший вариант если вы заботитесь о своих зубах.

Подготовка к операции по имплантации зубов

Процедура имплантации зубов будет особенно сложной, если имеются серьёзные заболевания. В таком случае придётся серьёзно подумать над тем, как правильно сохранить здоровье зубов. Перед операцией стоматолог проведёт тщательное обследование, выявив возможные противопоказания, которые нельзя игнорировать. После этого будет проведена обработка слизистой оболочки ротовой полости. В течение трёх дней нельзя принимать пищу. Только на шестой день в желудок смогут попасть первые разрешённые продукты.

Ещё одной важной рекомендацией является обязательное посещение стоматолога раз в полгода. Это позволит избежать повторного заражения микроорганизмами. Обязательно надо ознакомиться со всеми осложнениями, которые могут возникнуть после операции.