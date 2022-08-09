Интеллигентный шик дизайнерского бренда детской одежды SMStyle

24 июля в историческом саду имени Баумана прошел показ дизайнерского бренда детской одежды SMStyle (Sisters Modern Style). Юные модели стали звездами зеленого подиума и продемонстрировали яркие наряды.

SMStyle создан талантливым дизайнером Ирэной, которая сумела отойти от приевшихся клише и привнести новизну в детскую моду.

Свежий взгляд, fashion и элегантная эффектность, — вот «три кита» философии бренда SMStyle. Добавим к этому элементы дерзости (и даже хулиганства), чтобы понять, какую одежду создаёт Ирэна.

Сейчас линейка бренда представлена главным образом двумя направлениями: нестандартным fashion style и элегантными платьями, костюмами.

Привычная классика делового образца преображается в эскизах дизайнера.

«Скучные» предметы гардероба становятся более кокетливыми, приобретая собственный характер, — говорит дизайнер. - Что до платьев, то они отличаются чувственной утончённостью и не перегружены декоративными деталями. Одним словом, — «интеллигентный» шик».

Все изделия от Ирэны имеют функциональные архитектурные формы и эксклюзивный крой. Одежда сидит на фигуре «как нарисованная», сочетая в себе мягкость и бескомпромиссность, лёгкость, дерзость и нежность.

Ирэне удалось объединить традиции и ультрамодные веяния, сохранив гармонию и «фирменный почерк». Платья, представленные брендом, являют собой очаровательный пример целостности и романтичности.

Изделия бренда SMStyle приобретают неординарные смелые личности, склонные к экспериментам и стремящиеся выглядеть «comme il faut». То, что придумывает эта девушка, — действительно своеобразно и наполнено шармом!

23 и 24 июля в саду Баумана прошло самое вдохновляющее fashion-событие этого лета - Фестиваль моды и роста 2022 «Зеленый подиум». На трех уникальных подиумах свои работы продемонстрировали более 50 дизайнеров из России и стран СНГ. В событии приняли участие более 100 брендов одежды, эко-продукции и аксессуаров. Главным событием фестиваля стал уникальный перформанс «Русская классика на языке современной моды» в гроте Бельведер при участии звезд эстрады, театра и кино. Также прошли мастер-классы, лекции, конкурс молодых дизайнеров и флористов, концерт, а на территории парка развернулся зеленый маркет от российских производителей.

Лицом проекта «Зеленый подиум» стала юная певица, модель, победительница Всероссийского конкурса «Гордость нации» Настя Сизикова.

Партнерами «Зеленого подиума» выступили: Совет по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленная палата РФ, группа компаний SALUS, Издательский дом Мелон Групп (журнал Melon Rich и Finance Times), Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы при Правительстве Москвы, НКО «Союз женских сил по поддержке гражданских инициатив и проектов», «Союз пиарщиков России».

Организатор мероприятия: Liga Pro — это современное и динамично развивающееся event-агентство со стажем более 17 лет в event-индустрии.

Фотограф: Джива Ли