Итальянская компания De Fonseca представит на MosShoes новый бренд Sara Lopez

В Москве на Международной выставке MosShoes (Мосшуз) c 30 августа по 2 сентября итальянская компания De Fonseca представит продукцию нового бренда уличной обуви Sara Lopez.

Босоножки и кроссовки Sara Lopez сочетают итальянскую элегантность и актуальные модные тенденции. Дизайн каждой коллекции разрабатывается под руководством создателя марки — известного дизайнера обуви Рафаэля Паломба, который занимает пост креативного директора бренда.

Компания De Fonseca известна как производитель и обладатель торговой марки итальянской домашней обуви. Комфорт и качество в сочетании с привлекательной ценой сделали De Fonseca лидером рынка. В Италии слова «де фонсека» и «тапочки» стали синонимами для нескольких поколений покупателей. В России продукция De Fonseca известна более 10 лет. Здесь итальянские тапочки любят не меньше, чем на родине бренда: De Fonseca советуют знакомым и дарят друзьям. В летней коллекции есть пляжная и прогулочная обувь — сандалии, шлепанцы и коралловые тапочки для купания в море.