Итоги Недели моды Seasons Fashion Week

20 ноября в Торговой Галерее SEASONS прошел завершающий день Недели моды Seasons Fashion Week SS’2023. За 5 дней на подиуме свои коллекции представили более 25 российских дизайнеров, а параллельно в концептуальном пространстве PORT À SEASONS на втором этаже Торговой Галереи Seasons проходили public talk, мастер-классы от брендов. В день открытия гости наслаждались выступлением музыкальной группы Hollywood music show, коктейлями от алкогольного партнера SIBERIAN EXPRESS и игрой в мини-гольф. Организаторы традиционно сохраняют полюбившуюся концепцию «see now – buy now», благодаря которой гости в PORT À SEASONS могли сразу же приобрести понравившуюся одежду из новых коллекций тех брендов, которые представляли свои коллекции на подиуме.

Первый день, 16 ноября, был отмечен впечатляющим показом от хедлайнера Игоря Чапурина. Модный Дом CHAPURIN представил на подиуме новую коллекцию «see now – buy now» осень-зима’23 – идеально скроенные вещи, формирующие базовый дизайнерский гардероб без привязки к конкретному сезону. В новом сезоне дизайнер бренда делает акцент на четких плечах пиджаков и жакетов, прямых брюках и утрированно объемных пальто. Игорь сосредоточился на спокойной цветовой гамме, где превалируют черный, беж и экрю, а также оттенки зеленого, желтого и сирени.

17 ноября со своими коллекциями выступили DNK.RUSSIA, MARCO MORETTI, SHATU, PORT À SEASONS, Leffers и два хедлайнера – Masterpeace и I AM STUDIO. Masterpeace показал модели с объемными плечами, платья из трикотажа, наряды из денима, расклешенные брюки и даже современный вариант халата в цветочек, который можно было найти в шкафу любой советской женщины. У I AM STUDIO была коллекция, вдохновленная стилистикой space age – серебристые куртки и брюки, костюмы из эко-кожи, юбки из винила и геометрические принты в стиле 60-х и 70-х годов, мерцающие платья и топы. Одним из запоминающихся показов этого дня был выход на подиум брендов SHATU и Leffers. Первый узнаваем тем, что его изделия – вне возраста: одно и то же платье может носить как молодая девушка, так и ее мама. Leffers дебютировали на Seasons Fashion Week с капсульной коллекцией, вдохновленной творчеством Ива Сен-Лорана, темой Арлекина, Петрушки и дягилевскими балетами. Она состоит из базовых, но оригинально переосмысленных вещей и лимитированных кутюрных образов, созданных полностью вручную. Разноплановость вещей поражает воображение – бархатные лосины и короткая дутая куртка, струящиеся шелковые платья и роскошный пиджак с бахромой.

18 ноября для гостей выступили «BSW Lover» от BSW Hit pop-up store, Happy Winter, VOLIFERT, Patricia Reiss и KUCHUGOVA. Patricia Reiss – один из хедлайнеров Seasons Fashion Week, показал на подиуме новую коллекцию с главными отличительными чертами бренда – акцентом на безупречный женский крой, сочетанием разных объемов и красивым силуэтом. KUCHUGOVA представила в рамках Недели моды коллекцию весна-лето 23, где она подчеркивает, что даже в самые трудные времена женщина больше всего хочет чувствовать себя красивой и желанной. Сложный крой и утонченная отделка отличают образы от KUCHUGOVA, но при этом бренд пропагандирует доступность моды с подиумов для среднего класса.

19 ноября бренды Josephine Cashpar, TURBAN SVS, SENOCH’KINA, POP OFF FUR и SAVALME показали новые коллекции. В этот день состоялся самый яркий показ недели — иммерсивное шоу от эксклюзивного бренда купальников ручной работы SAVALME. На подиуме возникли импровизированные джунгли, а модели продемонстрировали чувственные дерзкие образы тропических цветов и грациозных хищников – обитателей первозданных лесов, наполненные идеей органичного единения с природой, возвращения к истокам и внутренней свободой. Необычным дополнением показа стали живые обитатели тропиков – питон, хамелеон и так далее.

В завершающий день состоялись детские показы от брендов LEADER BY VADIM MERLIS, Gulliver и Sofya Tereshina, а также показы от брендов Rina Collection, ADDICTED_TO.

Завершил неделю моды показ от дизайнера Георгия Блэка. George Black – это изысканность форм, текстур и декора. Его творчество отличает умение сочетать различные стили, создавая неповторимый образ и подчеркивая индивидуальность фигуры и характер заказчика или покупателя, а также высочайшее качество пошива.

Среди звездных гостей были: Влад Лисовец, Эвелина Хромченко, Жасмин, Илья Бачурин, Лидия Александрова, Максим Завидия, Эльвира Янковская, Евгения Белоусова, Евгения Плотникова, Саша Попова, Мария Гончарук, Анастасия Тукмачева, Яна Гузей, Светлана Степанковская, Аврора, Ирина Чайковская, Татьяна Котова, Анна Чурина, Мария Лобанова, Юлия Бордовских, Александр Белов, Галина Ржаксенская, Ольга Филиппова, Анастасия Макеева, Олеся Бословяк, Екатерина Вуличенко, Татьяна Геворкян, Алексей Сухарев, Елена Летучая, Ясмина Муратович, Мари Коберидзе, Дмитрий Дибров, Анна Александрова, Сергей Зверев, Евгения Левшицкая, Александр Стекольников, Анна Егоян, Анна Пескова, Анна Чурина, Оксана Он, Ирина Йовович, Лянка Грыу, Светлана Абрамова, Янина Студилина, Анна Михайловская, Женя Малахова, Яна Аносова, Алена Лендер, Евгения Милова, Поля Полякова, Артем Овчаренко, Надя Ручка, Анастасия Гребенкина, Снежина Кулова, Марианна Максимовская, Наталья Горожанова.