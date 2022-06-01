Just a Magic - новая коллекция будуарного белья Lacerini из Санкт-Петербурга

"Ну хорошо, ведьма так ведьма. Очень славно и роскошно!"

(М.Булгаков, "Мастер и Маргарита")

Коллекция посвящена самой сильной и 100% работающей магии – Женской. Изысканное шёлковое бельё, как кусочек того настоящего волшебства, которое мы можем творить сами в пределах нашего маленького мира.

Главная героиня коллекции - немного волшебница, которая тщательно скрывает, кто она на самом деле. Но в те моменты, когда она остаётся собой, дома, в одном белье, её мощная чарующая энергетика проявляется во всей красе. Кто не спрятался - она не виновата!

Каждая женщина подбирает из массы ритуалов те, которые будут работать лучшим образом именно для неё. Гадания на старинных картах, кружевные трусики на люстре, приворотный борщ, стрижка по фазам Луны и тщательно проверенная химия в косметичке. Собрать всё вместе в сумасшедшем сочетании, добавить улыбку, приправить любовью, включить чёртика в глазах - это и есть твоя личная магия! Пожалуй, единственная верная и действенная, потому что идёт через сердце.

Новая коллекция Lacerini задумывалась дизайнером Юлией Бобровой, чтобы помочь раскрыть женский магический потенциал и облечь его в самые соблазнительные формы.

Любой ритуал волшебства призван прежде всего доставить радость тому, кто его проводит. Поэтому и будуарные штучки Lacerini созданы для женского удовольствия. Ну а поражающий эффект это уже приятное следствие.

В коллекции Just a Magic представлены как классические комплекты из бюстгальтера и трусиков, так и роскошные затейливые элементы – корсет, шлейф, летящая юбка, воздушная сорочка с капюшоном и пеньюары. Во всём этом чётко прослеживается ДНК бренда Lacerini – кропотливая ручная работа, натуральный шёлк, обилие люневильской вышивки и внимание к мельчайшим деталям, которые и являются истинной роскошью – например, все трусики Lacerini выполняются с ластовицей из натурального шёлка для самых волнительных ощущений.

Коллекция, в которой основной цвет изделий чёрный, изначально воспринимается, как мрачная, нуарная. Но, несмотря на преобладающий цвет, это очень светлая магия!

Ведь даже самые добрые ведьмы предпочитают чёрное кружевное!

Над фотосессией работали:

Модель – Анна Сазонова

Фотограф - Анна Конофалова

Стилист - Ольга Токмакова

Дизайнер – Юлия Боброва

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Дизайнер Юлия Боброва создаёт изысканное будуарное бельё Lacerini в Санкт-Петербурге с 2009 года.

Бельё с WOW-эффектом Lacerini выполнено в лучших традициях haute couture: изготовление в единичных экземплярах по меркам и пожеланиям клиентов, собственный дизайн моделей, ручная вышивка, натуральный шёлк, перья, качественная фурнитура.

Lacerini - это не незаметное повседневное бельё, это яркие моменты удовольствия и восхищения, отдыха для глаз и тактильного наслаждения самыми нежными частями женского тела.

www.lacerini.ru