Как быстро сшить тунику своими руками: пошив изделия без выкройки

Туника - практичная и очень удобная одежда, которая подойдет девушке с любым типом фигурой. Как сшить тунику в домашних условиях вам расскажет онлайн школа шитья https://wanttosew.ru/online/ "Хочу шить"
Выбор ткани
Для выбора ткани для туники необходимо ориентироваться на сезон и обстановку, в которую она будет надеваться. Если туника предназначена для работы, то стоит сделать ее из таких материалов, как лен, шелк. Для летнего отдыха подойдет легкая ткань как шифон. В последнее время набирают популярность туники в стиле бохо.
Количество необходимого материала.
Для пошива понадобится примерно 1,3*1,6 м ткани и эластичная лента (для моделей на резинке). Для того чтобы точно определить сколько ткани понадобится для пошива туники необходимо измерить длину от плеча до предполагаемого низа изделия и желаемую длину рукава, далее необходимо сложить эти значения.
Описание пошива.
Этапы пошива с выкройкой
- Детали выкройки необходимо перенести на ткань и вырезать по контуру.
- Далее проводится одна строчка плечевого и верхнего шва на рукаве.
- Обработать горловину. Приложить эластичную бейку и прострочить.
- Прошить боковой и нижний шов рукава единой строчкой. Отутюжить строчки.
- Для того, чтобы ткань красиво ложилась необходимо сделать сборку на спинке. Для этого необходимо вручную присборить самый длинный срез и распределить ее равномерно по ширине. Лицевую сторону сложить внутрь, наметать и прошить. Такое же сделать с другой половины. Далее разутюжить шов спины.
- Прошить края разрезов по разметке. Прострочить нижний край выше на 2 см, предварительно подвернув его внутрь.
- При желании строчки можно отутюжить.
Если у вас нет выкройки, то вам необходимо:
- Два раза сложить ткань вдоль обрезной кромки.
- Отмечаем горловину в правом верхнем углу. Отступить 1 см сверху и с правого конца отмерить 7 см, поставив засечку. На сгибе ткани поставить точку на 3 см ниже верхнего среза. Соединить точки полукругом.
- Поставить точку, отступив 4 см вниз от верхнего левого угла, и соединить ее с горловиной, проведя прямую линию. Проведя, таким образом, линию плеча.
- От наружной точки плеча отложить вниз обхвата плеча, таким образом, чтобы рукав не облегал. От последней точки немного загнуть ткань вправо и опустить ее до конца вниз. Далее необходимо разрезать ткань по полученным линиям, откладывая припуски на швы.
- Для изготовления рукавов необходимо отложить от верхнего правого угла чуть больше половины обхвата плеча и поставить точку. Отмерить половину ширины рукава от нижнего правого угла, соединить точки линией.
- Возьмите две половинки, сложенные вдоль пополам и на одной из них увеличьте срез горловины.
- Лицевой стороной вверх раскрыть тунику и к отверстию приложите широкую часть рукава вниз лицевой стороной. Сметать и прострочить.
- Измерьте длину горловины по передней и задней части, сложив эти значения, отнимите 2 см.
- По уточной нити отрезаем длину в 2 раза больше полученного значения, прибавляя 1 см.
- Для измерения длины манжетов необходимо измерить длину запястья или предплечья в зависимости от длины рукава.
- Далее сшиваем манжеты, преждевременно сложив их и закрепив срезы. Сложить и сшить эластичную бейку.
- Вывернуть детали на лицо и сложить пополам. Сопоставить швы и закрепить булавками манжеты, приложенные к низу рукавов. Заутюжить шов вниз.
- По всему кругу низа рукава другую сторону манжеты и рукав заколоть, после этого прошить.
- То же самое произвести с эластичной бейкой и горловиной. Для красоты можно отутюжить ее.
- Обрабатываем швейной машинкой низ, предварительно подвернув изделие вовнурь. Пригладить утюгом.
Изделие можно украсить бусинами, вышивкой, поясом.
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