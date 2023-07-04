Как быстро сшить тунику своими руками: пошив изделия без выкройки

Туника - практичная и очень удобная одежда, которая подойдет девушке с любым типом фигурой. Как сшить тунику в домашних условиях вам расскажет онлайн школа шитья https://wanttosew.ru/online/ "Хочу шить"

Выбор ткани

Для выбора ткани для туники необходимо ориентироваться на сезон и обстановку, в которую она будет надеваться. Если туника предназначена для работы, то стоит сделать ее из таких материалов, как лен, шелк. Для летнего отдыха подойдет легкая ткань как шифон. В последнее время набирают популярность туники в стиле бохо.

Количество необходимого материала.

Для пошива понадобится примерно 1,3*1,6 м ткани и эластичная лента (для моделей на резинке). Для того чтобы точно определить сколько ткани понадобится для пошива туники необходимо измерить длину от плеча до предполагаемого низа изделия и желаемую длину рукава, далее необходимо сложить эти значения.

Описание пошива.

Этапы пошива с выкройкой

Детали выкройки необходимо перенести на ткань и вырезать по контуру. Далее проводится одна строчка плечевого и верхнего шва на рукаве. Обработать горловину. Приложить эластичную бейку и прострочить. Прошить боковой и нижний шов рукава единой строчкой. Отутюжить строчки. Для того, чтобы ткань красиво ложилась необходимо сделать сборку на спинке. Для этого необходимо вручную присборить самый длинный срез и распределить ее равномерно по ширине. Лицевую сторону сложить внутрь, наметать и прошить. Такое же сделать с другой половины. Далее разутюжить шов спины. Прошить края разрезов по разметке. Прострочить нижний край выше на 2 см, предварительно подвернув его внутрь. При желании строчки можно отутюжить.

Если у вас нет выкройки, то вам необходимо:

Два раза сложить ткань вдоль обрезной кромки. Отмечаем горловину в правом верхнем углу. Отступить 1 см сверху и с правого конца отмерить 7 см, поставив засечку. На сгибе ткани поставить точку на 3 см ниже верхнего среза. Соединить точки полукругом. Поставить точку, отступив 4 см вниз от верхнего левого угла, и соединить ее с горловиной, проведя прямую линию. Проведя, таким образом, линию плеча. От наружной точки плеча отложить вниз обхвата плеча, таким образом, чтобы рукав не облегал. От последней точки немного загнуть ткань вправо и опустить ее до конца вниз. Далее необходимо разрезать ткань по полученным линиям, откладывая припуски на швы. Для изготовления рукавов необходимо отложить от верхнего правого угла чуть больше половины обхвата плеча и поставить точку. Отмерить половину ширины рукава от нижнего правого угла, соединить точки линией. Возьмите две половинки, сложенные вдоль пополам и на одной из них увеличьте срез горловины. Лицевой стороной вверх раскрыть тунику и к отверстию приложите широкую часть рукава вниз лицевой стороной. Сметать и прострочить. Измерьте длину горловины по передней и задней части, сложив эти значения, отнимите 2 см. По уточной нити отрезаем длину в 2 раза больше полученного значения, прибавляя 1 см. Для измерения длины манжетов необходимо измерить длину запястья или предплечья в зависимости от длины рукава. Далее сшиваем манжеты, преждевременно сложив их и закрепив срезы. Сложить и сшить эластичную бейку. Вывернуть детали на лицо и сложить пополам. Сопоставить швы и закрепить булавками манжеты, приложенные к низу рукавов. Заутюжить шов вниз. По всему кругу низа рукава другую сторону манжеты и рукав заколоть, после этого прошить. То же самое произвести с эластичной бейкой и горловиной. Для красоты можно отутюжить ее. Обрабатываем швейной машинкой низ, предварительно подвернув изделие вовнурь. Пригладить утюгом.

Изделие можно украсить бусинами, вышивкой, поясом.