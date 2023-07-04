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Как быстро сшить тунику своими руками: пошив изделия без выкройки

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  • 04 Июля 202309:24

 Туника - практичная и очень удобная одежда, которая подойдет девушке с любым типом фигурой. Как сшить тунику в домашних условиях вам расскажет онлайн школа шитья https://wanttosew.ru/online/ "Хочу шить"

Выбор ткани

Для выбора ткани для туники необходимо ориентироваться на сезон и обстановку, в которую она будет надеваться. Если туника предназначена для работы, то стоит сделать ее из таких материалов, как лен, шелк. Для летнего отдыха подойдет легкая ткань как шифон. В последнее время набирают популярность туники в стиле бохо.

Количество необходимого материала.

Для пошива понадобится примерно 1,3*1,6 м ткани и эластичная лента (для моделей на резинке). Для того чтобы точно определить сколько ткани понадобится для пошива туники необходимо измерить длину от плеча до предполагаемого низа изделия и желаемую длину рукава, далее необходимо сложить эти значения.
Описание пошива.

Этапы пошива с выкройкой

  1. Детали выкройки необходимо перенести на ткань и вырезать по контуру.
  2. Далее проводится одна строчка плечевого и верхнего шва на рукаве.
  3. Обработать горловину. Приложить эластичную бейку и прострочить.
  4. Прошить боковой и нижний шов рукава единой строчкой. Отутюжить строчки.
  5. Для того, чтобы ткань красиво ложилась необходимо сделать сборку на спинке. Для этого необходимо вручную присборить самый длинный срез и распределить ее равномерно по ширине. Лицевую сторону сложить внутрь, наметать и прошить. Такое же сделать с другой половины. Далее разутюжить шов спины.
  6. Прошить края разрезов по разметке. Прострочить нижний край выше на 2 см, предварительно подвернув его внутрь.
  7. При желании строчки можно отутюжить.

Если у вас нет выкройки, то вам необходимо:

  1. Два раза сложить ткань вдоль обрезной кромки.
  2. Отмечаем горловину в правом верхнем углу. Отступить 1 см сверху и с правого конца отмерить 7 см, поставив засечку. На сгибе ткани поставить точку на 3 см ниже верхнего среза. Соединить точки полукругом.
  3. Поставить точку, отступив 4 см вниз от верхнего левого угла, и соединить ее с горловиной, проведя прямую линию. Проведя, таким образом, линию плеча.
  4. От наружной точки плеча отложить вниз обхвата плеча, таким образом, чтобы рукав не облегал. От последней точки немного загнуть ткань вправо и опустить ее до конца вниз. Далее необходимо разрезать ткань по полученным линиям, откладывая припуски на швы.
  5. Для изготовления рукавов необходимо отложить от верхнего правого угла чуть больше половины обхвата плеча и поставить точку. Отмерить половину ширины рукава от нижнего правого угла, соединить точки линией.
  6. Возьмите две половинки, сложенные вдоль пополам и на одной из них увеличьте срез горловины.
  7. Лицевой стороной вверх раскрыть тунику и к отверстию приложите широкую часть рукава вниз лицевой стороной. Сметать и прострочить.
  8. Измерьте длину горловины по передней и задней части, сложив эти значения, отнимите 2 см.
  9. По уточной нити отрезаем длину в 2 раза больше полученного значения, прибавляя 1 см.
  10. Для измерения длины манжетов необходимо измерить длину запястья или предплечья в зависимости от длины рукава.
  11. Далее сшиваем манжеты, преждевременно сложив их и закрепив срезы. Сложить и сшить эластичную бейку.
  12. Вывернуть детали на лицо и сложить пополам. Сопоставить швы и закрепить булавками манжеты, приложенные к низу рукавов. Заутюжить шов вниз.
  13. По всему кругу низа рукава другую сторону манжеты и рукав заколоть, после этого прошить.
  14. То же самое произвести с эластичной бейкой и горловиной. Для красоты можно отутюжить ее.
  15. Обрабатываем швейной машинкой низ, предварительно подвернув изделие вовнурь. Пригладить утюгом.

Изделие можно украсить бусинами, вышивкой, поясом.

 

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