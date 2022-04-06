Как добиться списание долгов через банкротство физических лиц

Списание долгов через процедуру банкротства

Для физических лиц, попавших в сложное финансовое положение, предусмотрена процедура банкротства. Это легальный процесс, позволяющий освободиться от долговых обязательств. Однако это вовсе не означает, что вам скажут: можете не платить, мы списываем вам задолженность. На деле, существует определенный порядок.

В зависимости от дела, действий юриста (а без него начинать банкротство не стоит) все может растянуться на пару месяцев. Само списание долгов при банкротстве физ. лиц происходит обычно уже в конце, по завершению процедуры. Однако в некоторых случаях юрист может помочь освободиться от ежемесячных платежей раньше.

Какие последствия возникают при банкротстве?

Перед тем, как начинать процедуру банкротства, каждый человек должен осознавать последствия, ожидающие его. Списание долгов - это облегчение, но вместе с тем, он получает немало ограничений. Условно последствия можно разделить на две категории (ограничения во время банкротства и после него). В первом случае - это:

приостановка начисления пени на долги;

останавливаются исполнительные производства;

останавливаются текущие судебные дела по долгам;

любые операции по имуществу выполняет фин. управляющий.

Все вышеуказанные последствия начинают действовать с момента запуска процедуры банкротства. И продолжаются до тех пор, пока ведутся работы по признанию вас неплатежеспособным. После завершения процедуры банкротства накладываются ограничения:

освобождение от долговых обязательств (списание);

в течение одного года физ. лицо не может регистрировать ИП;

в течение 5 лет нужно сообщаться банкам о банкротстве;

3 года запрещено участвовать в управлении юр. лицом;

10 лет нельзя управлять кредитной организацией и т. д.

Как видите, ограничений достаточно много. И, если вы - человек активный, который занимается бизнесом, то придется подумать. Впрочем, для рядового гражданина процедура банкротства все же выглядит избавлением от того тяжелого финансового бремени, который лег на его плечи. Поэтому последствия легко переживаемы.

Когда можно не платить кредит?

Отказаться от продолжения оплаты займов и долгов вы можете сразу, как только подали заявление в суд о банкротстве. Правда, в заявлении необходимо указать всю сумму. Для этого проанализируйте свои кредитные договора, расписки, квитанции и т. д. Все это необходимо приложить в качестве доказательства. Таким образом, вы снимаете с себя обязательства сразу при обращении.

Можно ли списать долги без банкротства?

Теоретически всегда есть "лазейки", позволяющие должнику не платить. Однако вряд ли они понравятся человеку, который хочет жить полноценной жизнью, а не под постоянными ограничениями. Например, среди способов списать долги без процедуры банкротства следует выделить следующие:

Ожидание окончания срока исковой давности, составляющий три года. Однако есть вероятность, что кредитор все же через некоторое время вспомнит о вас и подаст заявление. Практика показывает, что кредиторы любят возвращать свои деньги.

Остановка исполнительного производства судебным приставом из-за отсутствия у вас денег на счетах и собственного имущества. Однако в течение 3 лет кредитор может вновь подать заявление. И вновь придется ждать три года по новой

Ни один из подобных способов нормальным и адекватным назвать нельзя. Поэтому, если вы столкнулись со сложным финансовым положением и долгами, то лучше обратиться к юристам для прохождения процедуры банкротства. Это намного быстрее, дает больше преимуществ. Но самое главное, даст вам спать спокойно!