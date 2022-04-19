Как не ошибиться с выбором пластического хирурга в Москве

Природа не ко всем оказывается щедрой, когда речь заходит о внешности. Кого-то не устраивает форма носа, ушей. Другие желают устранить последствия старости: обвисание кожи, избыточный жир. Решением этих проблем занимается пластический хирург. Лет 20 назад обращение к нему сулило огромными расходами. Казалось, что лишь "звёзды", медийные личности могут позволить его себе.

Пластическая хирургия: прихоть или необходимость?

Стереотип, что к подобным операциям прибегают ради нарциссизма, ошибочный. Клиника пластической хирургии в Москве, которую возглавляет Бабаян Гайк Павлович, даёт возможность вернуться к нормальной жизни без комплексов. Зачастую среди пациентов - люди, потерявшие надежду. Показания к "пластике":

Устранение врождённых дефектов. Например, "заячья губа" или лопоухость, аномальное развитие век (заворот, птоз и т. д.).

Приобретённые травмы. Например, полученные из-за автомобильной аварии, из-за термических ожогов и пр.

Потеря тонуса мышц. Речь идет о проявлении асимметрии лица, появлении обвисшей кожи, подбородка, груди.

Реконструкция некоторых частей лица или тела вследствие оперативного вмешательства (удаление груди), носа.

Удаление появившихся родинок или бородавок, которые со временем имеют свойство разрастаться, нарушая эстетику.

Конечно же, есть случаи, когда показанием для консультации являются личные мотивы - желание что-то в себе улучшить. Поводов обратиться к пластическому хирургу невероятно много. И каждый человек решает самостоятельно, насколько ему требуется помощь этого специалиста. Главное, выбрать профессионала.

Как выбрать пластического хирурга?

Пожалуй, главный вопрос, правильный ответ на который поможет избежать неприятностей, слёз от разочаровывающего результата. В последние годы пластических хирургов становится много. Но для пациента решающими факторами должны быть не красивая картинка и обещания. В выборе хирурга по пластике важны:

Образование. Важно ознакомиться с тем, имеет ли необходимую квалификацию специалист. Проверьте дипломы, сертификаты на подлинность. В наши дни это не проблема.

Место работы. Клиники "однодневки" должны насторожить. Уважающий себя пластический хирург либо работает в престижном мед. центре, либо имеет собственную практику.

Опыт. Негласно считается, что специалисту можно доверять, если его общий активный стаж составляет не менее 8-10 лет. Чем больше срок работы, тем выше профессионализм.

Отзывы. Не поленитесь ознакомиться в интернете с откликами пациентов о работе врача. Большое количество негативных комментариев должно насторожить и заставить обдумать всё.

Гайк Бабаян - пластический хирург, за плечами которого больше 30 лет опыта. Им основана собственная школа ринохирургии в Москве. Им проведено свыше 10000 пластических операций. А многочисленные награды, как и отзывы пациентов - лучшее подтверждение квалификации и результативности.

Как записаться на пластическую операцию?

Важно, пластика любой части тела - не прихоть, которую следует исполнить при первом возникновении желания. К этому пути следует идти через размышления. Первый шаг - это очная встреча с пластическим хирургом, запись на консультацию.

Возможно потребуется несколько встреч. Они позволят врачу понять, чего именно хочет пациент. Последнему, поможет развеять всякие сомнения, понять план действий, скорректировать мысли, для того чтобы получить нужный результат.

Наконец, сама операция проводится с предварительным созданием 3D-моделирования. Она позволяет увидеть прогнозируемый результат заблаговременно. Сама пластика проводится на современном оборудовании, лично Гайком Павловичем Бабаяном.