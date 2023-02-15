Какой дизайн будет стильно смотреться на коротких ногтях?

Выбор дизайна на короткие ногти очень часто вызывает множество сложностей у девушек. Большинство просто не знает, как можно стильно и необычно оформить ноготочки такой длины. Чтобы упростить задачу, для начала лучше определиться с формой, ведь именно от нее зависит многое. Например, миндалевидная поможет немного удлинить ноготок, сделав его более выразительным и изящным. Сам маникюр на короткую длину тоже имеет большое разнообразие стилей, поэтому и пользуется такой популярностью у женщин. Да и большинство мужчин предпочитают видеть свою спутницу с красивыми маленькими ухоженными ноготками, когда ее ручка смотрится более женственной и нежной. Подробнее о стильных дизайнах для такого маникюра рассказала управляющая салона NailMaker Bar Яна Дмитриенко.

«Маникюр уже давно считается одной из возможностей заявить о себе. Поэтому так важно подбирать форму и дизайн на свой вкус. Если длинные ногти выглядят роскошно на фото, это еще не значит, что каждой девушке будет удобно их носить. Да, некоторые не представляют и дня без такого маникюра, но есть и те, кто предпочитают короткий вариант. Он обладает большим преимуществом и, конечно, гораздо удобнее в быту. К счастью, сегодня существует огромное разнообразие дизайнов, подчеркивающих прелесть такого маникюра. А некоторые стили и вовсе подходят исключительно обладательницам коротких ногтей. Важно только избегать горизонтальных полосок в декоре, если не хочется визуально вытянуть ноготок в ширину. Зато вертикальные узоры будут точно смотреться невообразимо», - комментирует управляющая салона NailMaker Bar.

Нюдовые оттенки, френч и лунный маникюр отлично смотрятся на ногтях любой длины и формы. Поэтому разберем более интересные и необычные дизайны, с которыми точно получится хоть немного поэкспериментировать.

Эстетика мрамора

Маникюр в виде среза кристалла отлично смотрится на маленьких ноготочках, образуя невероятный природный рисунок. Такой дизайн очень красиво имитирует узоры из природных камней и выглядит стильно в любой вариации. Нежные переливы оттенков и блики на свету создают впечатление присутствия настоящего мрамора в маникюре, а в свадебных образах ему нет равных, чтобы придать нежности и изящества рукам невесты.

Немного геометрии не повредит

Рисунками на ногтях сегодня уже мало кого удивишь, но геометричные узоры все же иногда умудряются покорить своим необычным дизайном. Богатый выбор форм практически сразу располагает к себе любительниц всего необычного и экстравагантного. Строгий и одновременно дерзкий маникюр с геометрией будет смотреться топово в любом сезоне. Ведь всего несколько линий могут заставить ноготочки заиграть совсем иначе, даже при обычном нюдовом покрытии.

Мечта Круэллы де Виль

Маникюр с пятнистым дизайном шикарно выглядит на коротких ногтях. Чаще всего этот стиль называют перепелиным яйцом, так как есть некая имитация скорлупы. Его делают в совершенно разных цветах, но чаще всего девушки отдают предпочтение нейтральным оттенкам. В таком случае для украшения обычно используют капельки черного цвета, но конкретных ограничений в этом дизайне нет, поэтому при желании его можно разнообразить более яркой палитрой.

Простор для фантазии в виде абстракций

Абстрактные узоры в маникюре получили свою популярность уже очень давно и все еще очень часто используются в современном дизайне. Для них не нужны особые навыки и специальные кисти, здесь все зависит от воображения клиента и мастера. Плюс на выполнение такого дизайна не требуется много времени, поэтому его можно легко и быстро сделать в качестве дополнения к образу на мероприятие.

Щепотка блеска

Глиттер и блестки на коротких ногтях тоже отлично смотрятся, особенно если ими слегка присыпать кончики. Также можно сделать маникюр в русалочьем стиле. Самое главное не переборщить с декором. Сияющие ноготочки, конечно, выглядят роскошно, но чрезмерное количество блеска может иметь обратное действие, сделав маникюр менее стильным и более вульгарным.

Короткие ногти иногда имеют гораздо больше преимуществ, чем длинные, поэтому их точно стоит хоть раз попробовать сделать каждой моднице. К тому же существует столько дизайнов, которые точно получится опробовать на себе и поэкспериментировать со стилями. С учетом того, что сегодня все большей популярностью пользуется естественный образ, такой маникюр придется как никогда кстати. Поэтому тем, кто давно планировал подрезать ноготочки можно смело сделать это, не боясь остаться без оригинального дизайна.