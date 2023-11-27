Калейдоскоп впечатлений на 49-ом Российском Антикварном Салоне

22 -26 ноября в Гостином дворе проходил 49-ый Российский Антикварный Салон & Lifestyle «Искусство интерьера». Светское и культурное событие объединило коллекционеров всех направлений и ведущих российских дизайнеров, а также эксклюзивные интерьерные бренды, ювелирное искусство и насыщенную культурную программу.

В свободном доступе «Великие мастера» из частных коллекций и современные мастера с удивительными легендами в сюжетах своих работ. 250 галерей и частных собраний приоткрыли свои антикварные архивы, показав работы Фалька, Шишкина, Репина, Айвазовского, редкий фарфор, скульптуры и многое другое.

Ведущие российские дизайнеры представили стенды-комнаты в стилистике дворцовых покоев, подмосковной дачи, актуальные трактовки ярких интерьеров и уютную эстетику.