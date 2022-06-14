Кино на берегах Байкала: проект «Территория КИТ» в Бурятии

Социально-культурный проект АО «Газпром-Медиа Холдинга» и Группы Компаний ГПМ КИТ – «Территория КИТ», – несколько дней назад получивший приз конкурса «Лучшие социальные проекты России», отправился на восточное побережье Байкала. Целью поездки стали творческие встречи с местными школьниками и показ кино в удаленных и малых селах и поселках невероятно красивого края – Республики Бурятии.

В организации поездки огромную помощь оказала компания «Байкал-кино» – ведущий производитель фильмов и сериалов в регионе – и Министерство культуры Республики Бурятия.

Поездка по региону началась в столице Бурятии с прямого эфира на радиостанции «Авторадио Улан-Удэ», где руководитель проекта «Территория КИТ» Георгий Рюмин и ведущий обсудили развитие российского кино и бурятского в частности, а также поговорили о добре и этике в кинематографе. Затем команда в составе Георгия Рюмина, Анастасии Рюминой (организация и логистика) и Александра Скуратова (техническая поддержка) проехала на север, через Турунтаево до Усть-Баргузина, в который попала аккурат на день защиты детей, а уже оттуда отправилась в сторону от Байкала, восточнее – до села Курумкан.

В каждом населенном пункте, куда приезжал проект «Территория КИТ», Георгий Рюмин рассказывал о том, как устроено кино и почему смотреть его не только интересно, но и полезно. Аудитория была разной: от старшеклассников до еще совсем юных зрителей – дошкольников и учеников младших классов, поэтому сложные термины приходилось объяснять на понятных и простых примерах. Но судя по количеству вопросов и желающих сфотографироваться, все справились успешно.

А после встречи ребята, вооруженные новым знанием о том, как устроено кино, смотрели добрый семейный фильм «Пальма» (компания-производитель «Марс Медиа Энтертейнмент», прокатчик «Централ Партнершип»). С особенным восторгом ребята встречали перед показом видеообращения режиссера фильма Александра Домогарова-мл., исполнителя главной роли Леонида Басова и актрисы Валерии Федорович, которые они записали специально для показов фильма в Бурятии.

Руководитель проекта «Территория КИТ» Георгий Рюмин: «Кому-то наши мероприятия могут показаться очень небольшими: в одном селе тридцать детей, в другом – пятьдесят, в Улан-Удэ зал побольше, но для всех этих ребятишек это были очень важные и яркие события. Когда видишь, как они радуются, как искренне реагируют на все, как просят приезжать ещё, очень четко понимаешь суть теории малых дел и важность всего, что все мы, все без исключения, делаем в нашем Холдинге. Здорово, что проект «Территория КИТ» развивается и к нему присоединяется все больше активов».

Генеральный директор «Байкал-кино» Дина Подпругина-Замалиева: «Такие проекты позволяют детям из далеких уголков нашей страны поверить в мечту и начать действовать. Спасибо «Газпром-Медиа», что делаете такое большое дело! Вы нас вдохновили, и мы будем продолжать популяризацию кинопрофессий в своём регионе!»

Министр культуры Бурятии Соелма Баяртуевна Дагаева: «Мы понимаем, насколько важно всестороннее развитие культуры в регионе и прилагаем для этого много усилий. Развитие Бурятского кинематографа – одно из важнейших направлений развития в нашей отрасли. Мы признательны Холдингу «Газпром-Медиа» и проекту «Территория КИТ», который совместно с нашей кинокомпанией «Байкал-кино» организовали поездку по поселкам и селам Бурятии. Они показали добрый фильм «Пальма», рассказали детям о кино, может быть, помогли кому-то определиться со своей будущей профессией. Ребят заинтересовала тема, они задавали вопросы о кинопрофессиях, о съемках кино, о том, как создавать фильмы. На встречах присутствовали более 430 человек, это неплохая цифра за несколько дней. Нам важна поддержка больших компаний. Будет здорово, если такие события будут происходить чаще, а мы со своей стороны готовы оказать всю необходимую административную и медийную поддержку».