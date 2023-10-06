Коллаборация итальянского бренда Pence с Анной Канюк, основательницей сети студий растяжки topstretching

В качестве открытия сезона Fall-Winter 23-24 Pence 1979 представляет особенную капсулу. Коллекция создана совместно c самой длинноногой в мире девушкой-блогером, Анной Канюк, а заодно мастером спорта по художественной гимнастике, основательницей уникального курса по растяжке и хозяйкой сети стретчинг-клубов, замечательной мамой и женой. В разработке коллекции также принял участие Дмитрий Канюк. Бренд Pence 1979, родом из Венеции, осмелился расширить свои ассортиментные границы, создав изделия из денима, адаптированные под спорт.

Это действительно был своего рода вызов для Pence 1979, который всегда славился своими джинсами. Новая коллекция включает в себя майки, джинсовые кимоно и шорты-бермуды, выполненные с определенной долей свободы дизайна и с понятным отношением к моде. Ключевая модель капсулы – Nina, это культовое изделие бренда, представляет собой широкие прямые брюки с разрезными штанинами на 2-х молниях, а также необычную юбку-шорты, основная идея которой в том, чтобы продемонстрировать длину ног.

Благодаря синергии Анны и Дмитрия Канюк с креативным директором Дорой Зекчин, была создана и мужская линейка, где представлены куртки-рубашки, трикотажные футболки, джинсы «5 карманов», а также жилетки. На самом деле мужская коллекция – это настоящий гимн путешествиям и релаксу – специально созданная для таких людей, как Дмитрий, который любит находиться в движении, но в тоже время ощущать себя комфортно. Для обеих линеек используются особые мягкие материалы, которые облегчают движения и ни в коем случае их не сковывают. Итак, теперь каждый может позволить себе деним или трикотаж, но при этом будет чувствовать себя особенно комфортно.

Идея коллекции Pence 1979 x Kanyuk происходит из стремления расширять границы возможного. Девиз Анны звучит так: Stretch Your Limits | Расширяй Свои Границы. И сам Pence 1979 расширяет свое мышление через создание новой линейки.