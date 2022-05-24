Коллекция ароматических диффузоров Jean Melien. Вдохновение архитектурой.

Российский бренд Jean Melien выпустил премиальную коллекцию ароматических диффузоров. Отличительной особенностью этого продукта стали декоративные держатели из экологичной древесины, окрашенной в черный оттенок, и из бетона. Дизайн вдохновлен современной архитектурой, сочетающей лаконичность, конструктивизм и строгие геометрические формы. Благородный минимализм позволяет вписать аксессуар в любой интерьер, сделав его украшением как для гостиной, так и для ванной комнаты.

В набор, помимо декоративного держателя, входят сменный рефил с ароматической жидкостью и пять фибровых палочек, благодаря которым можно регулировать интенсивность аромата.

Коллекция включает пять парфюмерных композиций, для создания которых использовались натуральные эссенции, произведенные в Грассе (Франция).

Вдохновением для ароматизатора Armenia стало благоухание ароматической бумаги, которую в 16 веке использовали в качестве благовония для храмов. Вдыхая аромат, Вы как будто переноситесь в прошлое, под сень соборов и церквей. Отчетливо звучащий ладан действует умиротворяюще и успокаивающе. Эта нота находится в красивом обрамлении ириса, розового перца, белого мускуса, кориандра и пачули. Богатые оттенки сливаются в утонченное, возвышенное звучание.

Жара африканского континента, его яркие краски, разнообразие фауны и флоры послужили вдохновением для парфюмерной композиции African. Она раскрывается нотами пряных специй — кардамона и шафрана, а также благородного бергамота. В сердце звучат тмин и выразительная герань, завершающими аккордами служат ветивер, пачули, уд, мускус и, конечно же, кожа. Пленительный аромат окутывает и согревает, благодаря ему Вы будете чувствовать себя комфортно и уютно.

Элегантная цветочно-восточная композиция Rosso надолго останется в памяти Ваших гостей. Она раскрывается нотой соблазнительной розы, танцующей в паре с витиеватым шафраном, к которым присоединяются теплые древесные оттенки и аккорды листьев пачули. За чувственность и сексуальность отвечает база, где господствует сладкая дурманящая ваниль, дорогие сорта табака и головокружительный мускус. Этот аромат был создан как воплощение любви — страстной и нежной одновременно.

Роскошный пион — символ женственности и счастья, является главным героем композиции Pion. С присущей ему мягкой чувственностью, цветок гордо звучит в сердце композиции, отправляя Вас в легендарные сады древнего Китая. Однако, как и положено представителям высшего сословия, пион выступает с преданной свитой. Перед ним шествуют лесная малина, розовый перец и мандарин, в сердце пиону составляет пару майская роза, а завершают процессию базовые ноты мускуса с легким оттенком пачули и орканокс. Аромат укутывающий, утонченный и благородный.

Tobacco Vanille - аромат роскоши и благополучия. Парфюмерная композиция соткана из дорогих сортов табака и ванили (что заложено в названии), которые обрамлены нотами пряных специй, сладких сухофруктов, какао и древесины. Вдохновением для создания аромата послужили элитные британские клубы джентльменов. Теплое звучание перенесет Вас в аристократическую Англию, создавая особую атмосферу интеллектуального светского раута, пропитанного остроумием и уважением к традициям.

Коллекция Jean Melien выпущена ограниченным тиражом.