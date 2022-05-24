Коллекция бренда Tervolina: от классики до трендов

Бренд Tervolina представил коллекцию обуви и аксессуаров сезона весна-лето 2022. Дизайнеры сделали ставку на классику и практичность, однако не отказались и от экспериментов с модными трендами. Благодаря этому среди огромного ассортимента идеальную пару себе найдет и бизнес-леди, выбирающая выдержанный деловой стиль, и девушка, отдающая предпочтение свободным casual-образам, и fashionista, любящая, чтобы самые экстравагантные тенденции с подиумов оказывались в ее гардеробной.

Коллекция Tervolina включает удобные лоферы и мокасины, стильные кеды и кроссовки, классические лодочки, сексуальные босоножки, наивные, но невероятно актуальные «мэри джейн», вьетнамки на платформе, мюли в стиле нулевых, слипоны из натуральной кожи, замшевые казаки, мягкие балетки, сандалии fisherman. Здесь нашлось место и грубым тракторным подошвам, и массивным цепям, и оригинальным каблукам – всем атрибутам обуви, которой принято называть must have и объект желания!

В аксессуарную группу вши платки из натурального шелка, мягкие клатчи-пельмени, стеганые рюкзаки, удобные кросс-боди, вместительные тоуты, объемные хобо, сэтчелы в деловом стиле, яркие кисеты и поясные сумки.

Помимо женской линейки, бренд Tervolina каждый сезон выпускает мужскую коллекцию обуви, представленную в этот раз кроссовками и кедами, слипонами и мокасинами, деловыми туфлями и лоферами, летними сандалиями.

В коллекции Tervolina нашлось место как моделям, которые уже хорошо знакомы поклонникам бренда, так и совершенно новым.

Обувь и аксессуары доступны в розничных салонах Tervolina и в интернет-магазине tervolina.ru